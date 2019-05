Una subvenció de 37.000 euros permet aprofundir en la riquesa ambiental i històrica de la Sèquia

"Aigua i memòria de la Sèquia" és el títol del projecte d'educació, sensibilització ambiental i recerca històrica que han presentat aquest matí de dijous, al punt d'informació situat al parc de la Sèquia, el vicepresident i la directora de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Josep Alabern i Laia Muns, respectivament; Bernat Marquilles, tècnic de memòria i dinamitzador social de l'Arada, que en porta a terme una part, i Carles Jódar, en representació de l'entitat ecologista Meandre.

El projecte és fruit d'una subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de prop de 37.000 euros a realitzar entre l'1 de juny del 2018 i el del 2019. Hores d'ara s'han portat a terme diverses activitats adreçades als escolars i al públic familiar (tallers, sortides...) i trobades als cinc municipis per on passa la Sèquia. En el cas de les escoles i famílies, per fer-los-en conèixer la riquesa ambiental, i en el dels municipis, per recollir la memòria històrica de la gent gran relacionada amb un canal d'aigua cabdal en la història i progrés de Manresa i de la resta dels altres divuit municipis que alimenta.

Ho complementa un concurs de curtmetratges amb la Sèquia de protagonista adreçat al públic jove que organitza Meandre, que s'ha afegit al projecte de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia i ha rebut una part de la subvenció (4.393 euros) per portar-lo a terme. La idea és presentar el curtmetratge guanyador en la 2a edició de Festa del Riu, que tindrà lloc el proper dia 1 de juny. La resta de material que generarà "Aigua i memòria de la Sèquia" serà una exposició, una revista amb el contingut més històric i demés material divulgatiu com tríptics i un mapa de la flora i la fauna de la Sèquia.