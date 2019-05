JuntsxManresa alerta que hi ha candidatures que faran patir els ciutadans

L'Assemblea local d'associats del PDeCAT a Manresa va aprovar per unanimitat la llista de Junts per Manresa, que lidera l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent. Més d'una trentena de persones van poder conèixer amb profunditat el projecte de Junts per Manresa que pretén tornar a guanyar les eleccions municipals del pròxim 26 de maig. Junyent es va mostrar «orgullós» del programa electoral que han elaborat, de l'equip que han format, de la «credibilitat» i de la feina que ha fet el seu govern durant aquests anys, i del projecte de ciutat «ambiciós i realista» que vol millorar l'estat de l'espai públic, potenciar el civisme dels ciutadans, i establir un pla de xoc pel manteniment de les escoles, entre altres. «Uns partits fan llistes perquè els votin i els ciutadans ja patiran la seva gestió. Nosaltres hem fet una llista molt preparada per governar la ciutat més important de la Catalunya Central», va dir.

L'alcalde també va destacar que han sigut anys «complicats» per culpa de l'enorme deute que es va trobar quan va entrar a l'Ajuntament el 2011. «Hem fet un gran esforç per redreçar les finances de l'Ajuntament, i tot sense desatendre cap servei bàsic. Governar vol dir saber atendre les necessitats dels ciutadans i prioritzar-les perquè surtin els números. No es pot fer tot. Ja ens agradaria poder-ho fer».

Per altra banda, Josep M. Fius, president del PDeCAT a Manresa i número 9 de la llista, es va mostrar «convençut» que els manresans i manresanes tornarien a dipositar la confiança en la llista de Junyent. «El 26 de maig la ciutadania anirà a les urnes a votar sobre qui vol que governi la ciutat i gestioni amb eficàcia els seus recursos. I la gent respondrà a favor de l'alcalde de Manresa, del Valentí Junyent, per tota la feinada que han fet en aquests anys».

Toni Massegú, número 5 de la llista i coordinador de la campanya, va explicar els passos que es durien a terme i els actes que es farien des de Junts per Manresa, i va deixar clar que la candidatura de Junyent «és la favorita» i és «el rival a batre» en aquests comicis. «Ja sabem el que va passar a l'Ajuntament i com va quedar l'economia de la nostra ciutat quan no governàvem nosaltres. Hem d'agafar tota la força i tota l'embranzida per guanyar les municipals».

Finalment, Ivet Castaño, presidenta del PDeCAT al Bages i número 20 de la llista, va remarcar que les eleccions municipals «es guanyen gràcies a la figura dels candidats i de les persones que l'acompanyen en el projecte». «La força del país se sustenta a través dels municipis. I fa molt de temps que estem treballant a Manresa i a la comarca per guanyar el màxim d'alcaldies que puguem».