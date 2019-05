L'exposició «Cuidant 365 dies» es podrà veure a la Biblioteca Ateneu Les Bases

La Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa acollirà, del 6 al 24 de maig, l'exposició 'Cuidant 365 dies', una mostra fotogràfica impulsada per la Junta d'Infermeria de la Fundació Althaia per visibilitzar i testimoniar la professió d'infermera. La mostra, programada en el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Infermera, ha estat recentment guardonada amb el Premi Infermeria i Societat 2018 a la difusió i comunicació de la professió infermera que atorga la Fundació Infermeria i Societat, entitat vinculada al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.

La inauguració de la mostra tindrà lloc aquest mateix dilluns, dia 6 de maig, a les 6 de la tarda. L'acte inclourà una visita guiada a l'exposició, que anirà a càrrec d'una representació de la Junta d'Infermeria. L'exposició es podrà visitar en l'horari habitual de la biblioteca.

'Cuidant 365 dies' és una mostra formada per una quarantena de fotografies fetes pels mateixos professionals que copsa els valors centrals de la professió, com són el respecte, la humanitat, la proximitat i l'acompanyament que dediquen les infermeres als pacients. Les imatges transmeten el tracte respectuós, càlid i humà pel qual s'ha caracteritzat sempre la professió infermera, alhora que plasmen l'increment del nivell de tecnificació i professionalització.

La Junta d'Infermeria va organitzar la mostra l'any passat amb motiu del Dia de la Infermera amb el suport del servei de Comunicació d'Althaia i la col·laboració de Sant Andreu Salut, la Universitat de Manresa – Fundació Universitària del Bages i l'Institut Català de la Salut.

Per tal de continuar fent visible el dia a dia de les infermeres entre la societat, continua la itinerància de l'exposició per diferents equipaments de la ciutat de Manresa. La primera parada és la biblioteca Ateneu Les Bases i és previst que posteriorment es pugui visitar al Centre Cívic Selves i Carner, la Biblioteca del Casino i a la Casa Flors Sirera. L'any passat l'exposició es va exhibir a l'Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació Universitària del Bages i a l'Hospital de Sant Andreu.