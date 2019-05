Una recerca recull per primera vegada la memòria oral del canal de la Sèquia

De treballs sobre la Sèquia se n'ha fet molts, però és la primera vegada que es dediquen esforços a recollir-ne la memòria oral. La de persones que hi han treballat o que encara tenen relació amb el canal d'aigua: sequiaires que la controlen, brigades que en fan el manteniment, regants... És el que està fent la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia amb una subvenció de 36.910 euros del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

El projecte porta per nom «Aigua i memòria de la Sèquia», i la previsió és presentar-ne els resultats entre el juny i el juliol vinent en forma d'una exposició itinerant, material divulgatiu (tríptics) i una revista de contingut històric.



Concurs de curtmetratges

A banda de la part més històrica i social, que combina una desena d'entrevistes amb tallers i la recollida de documentació històrica, també n'hi ha una sobre l'entorn natural. Tot plegat es complementa amb un concurs de curtmetratges amb la Sèquia com a protagonista batejat amb el nom de la biòloga Rachel Carlson, adreçat a joves de 12 a 18 anys i organitzat per Meandre, associació per a la preservació del patrimoni natural a Manresa. Meandre ha rebut 4.393 euros per organitzar-lo dels prop de 37.000. El guanyador es donarà a conèixer en la 2a Festa del Riu, l'1 de juny.

Justament Meandre va obtenir el 2014 una subvenció com la que ara possibilita «Aigua i memòria de la Sèquia» per tirar endavant el projecte «Xup riera viva» d'educació i sensibilització ambiental.

Ahir, van fer la presentació del nou projecte el vicepresident i la directora de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Josep Alabern i Laia Muns, respectivament; Bernat Marquilles, tècnic de memòria i dinamitzador social de l'Arada, contractada per fer la part més històrica i social; i Carles Jódar, en representació de Meandre. Els va acompanyar Aura Planell, responsable d'Infosèquia i tècnica del projecte.

Alabern va admetre que la part de recerca històrica de la Sèquia ha estat un xic oblidada. Muns va explicar alguns dels tallers per a les escoles que s'han portat a terme fins ara, com una visita teatralitzada per posar en relleu la figura del sequiaire, i va avançar els que encara s'han de fer (vegeu el text de sota). Va recordar que la fundació ofereix habitualment tallers d'educació ambiental. «El que ens ha ofert aquesta subvenció és obrir-ho al públic familiar». Se'n cuida el punt d'informació de la Sèquia al parc de l'Agulla (Infosèquia). S'ha fet una activitat d'anellament d'ocells, sortides d'interpretació de la fauna, inspeccions d'entorns humits...



Tallers oberts

Marquilles va remarcar que, a banda de les entrevistes orals, la recerca històrica es farà amb dos tallers oberts a cadascun dels cinc municipis per on passa la Sèquia (Balsareny, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Manresa) «on es convidarà la població, amb una atenció especial a la gent gran. Identificarem indrets, fets històrics, persones vinculades... i ho vehicularem amb fotografies antigues, mapes...». Jódar va celebrar la bona resposta que ha aconseguit el concurs de curtmetratges entre el jovent.