S'exhaureixen totes les entrades per a la visita «Vespres modernistes» fins al juliol

Unes 180 persones viuran els «Vespres modernistes», una experiència turística i cultural que ofereix als participants la possibilitat de conèixer els principals edificis modernistes de Manresa, com la Buresa o la Casa Lluvià, així com també la indumentària o la música. La visita es clou amb una copa de vi a la terrassa de l'Hotelet.

L'activitat, que es va posar en marxa l'any passat organitzada per Fundació Turisme i Fires de Manresa, continua despertant un interès molt alt atès que, per segon any consecutiu, ha esgotat les entrades per les 8 sessions que hi ha programades fins al mes de juliol.

Aquesta experiència turística compta amb la col·laboració de L'Hotelet – Casa Padró, Grup Santasusana, col·legi d'Arquitectes de Catalunya – Demarcació Comarques Centrals, Mosaics Martí, Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa i Bages Terra de Vins.