Un 26-M obert de cap a peus a Manresa

Unes eleccions sempre tenen un resultat incert, però les municipals del dia 26 es presenten a Manresa amb incògnites que afecten el conjunt de les deu formacions que hi concorreran.

Entre les formacions que van aconseguir més suports a les dar-reres municipals, CiU (ara Junts per Manresa) i ERC, el gran dilema és si hi haurà sorpasso o no.

Pel que fa a les candidatures de nova fornada o que van rebre menys vots, el dubte és si passaran o no la barrera dels 1.400 o 1.500 vots que permet assolir representació institucional.

Per si fos poc, a l'àrea central caldrà veure si a la CUP la beneficiarà o la perjudicarà deixar les seves sigles per presentar-se com a Fem Manresa o si el PSC ha tocat fons i recuperarà posicions o al contrari.

La nit del 28-A a can Convergència els va canviar la cara quan van veure que els republicans assolien a la ciutat 4.800 vots més que ells.

Era un seriós toc d'alerta que va fer que ERC veiés més a prop l'alcaldia de la ciutat. Però les eleccions generals no són les municipals. ERC ha guanyat a Manresa des de la recuperació de la democràcia dues eleccions, totes dues generals. Mai a les municipals.



Estabilitat i progressió

És cert que hi ha una progressió si es miren els darrers resultats electorals: municipals 2015 6.390, generals 2015 7.579, generals 2016 7.808, parlament 2017 10.034, generals 2019 12.198.

Però si s'observen només les municipals veurem que el 1995 van obtenir 4.233 vots; el 1999, 3.709; el 2003, 4.965; el 2007 3.153; el 2011, 3.089 i el 2015, 6.390.

Convergència, però, a les municipals del 1995 va aconseguir 11.066 suports; el 1999, 7.891, el 2003, 8.615; el 2007, 7.665; el 2011, 9.356; i el 2015, 8.065.

Els suports convergents a les municipals es mouen a l'entorn dels vuit mil.

Així que el 26-M, en el fons, a Manresa el que es confrontarà serà l'estabilitat de l'electorat convergent contra els afectes de l'onada general de creixement del vot republicà. Un alcalde i una esperança.

De forma global, el primer que destaca és que es presenten deu candidatures com el 2015. I què va passar el 2015? Que de les deu formacions només 6 van passar la frontera dels 1.400 vots i van entrar a l'Ajuntament.

Hi havia Democràcia Municipal, que es va presentar com la marca blanca de Podem i amb això en va tenir prou per aconseguir un regidor. Ara es presenta Podem Manresa quan la marca ja no és el que era i arrossegant el llast de baralles entre cercles, DM desvinculant-se de Podem, Podem dient que no té res a veure amb qui es va presentar fa 4 anys no formalment però sí de facto com a Podem...

Ho tornen a intentar PP i Iniciativa (com a Manresa en Comú). Pel que fa a Millor Manresa, la seva cap de llista de fa 4 anys, Rosa Maria Hernández, forma part de la candidatura de Primàries Manresa en el número 5.

Iniciativa i Podem no s'han posat d'acord a Manresa per bastir una candidatura conjunta En Comú Podem que els hauria permès sumar en comptes de restar.

Fa 4 anys, es va presentar Plataforma per Catalunya, formació ultra absorbida per Vox. El 2015 es van quedar sense representació i tornen a intentar entrar a l'Ajuntament amb una altra marca.