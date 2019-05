«Tant si guanyo 'Masterchef' com si no, sortiré amb les piles tan carregades que res podrà aturar-me»

És fill dels peixaters Povill, que van obrir botiga al carrer Barcelona de Manresa el 2015, i treballa al negoci familiar des dels 17 anys. Ara, als 27, és el concursant més jove del programa de cuina que té el manresà Jordi Cruz al jurat

El manresà Aleix Puig, de 27 anys, és un dels 15 concursants que participen en la setena edició de Masterchef. Ara, el més jove. Durant els mesos que dura el programa, Puig ha deixat la feina a la peixateria familiar, on treballa des dels 17 anys. El 2015 els Povill van obrir una peixateria al carrer Barcelona de Manresa, on ens trobem per a l'entrevista. També han regentat establiments a Monistrol de Montserrat, ja tancat, i al Bruc, que encara mantenen.

És fill de peixaters, com l'ha influït això en la seva trajectòria professional?

Soc de pares, avis i besavis peixaters. M'ha influït de manera molt positiva. Sempre he tingut els productes del mar molt a prop i els conec molt bé. A més, he pogut veure amb els meus ulls com costa guanyar-se la vida, ja que és un ofici molt dur on cal lluitar molt cada dia.

Va començar a estudiar cuina als 16 anys a l'Escola d'Hostaleria de la Joviat. Què el va fer decidir i per què va deixar-ho?

Just havia acabat l'ESO i estava perdut. La meva mare em va parlar d'un curs de cuina i vaig veure clar que era això el que volia fer. Per motius familiars vaig haver d'aparcar els estudis al cap d'un any i posar-me a treballar amb la meva mare a les peixateries.

Ha dit en alguna ocasió que «Masterchef» és l'última oportunitat per recuperar el seu somni de ser cuiner.

Crec que tot és actitud. Si a la vida et rendeixes quan alguna cosa no et surt bé, sempre fracassaràs. El simple fet d'estar dins de Masterchef ja és una victòria. Per això, tant si guanyo com si no, sortiré amb les piles tan carregades que crec que res ni ningú podrà aturar-me. En el cas que guanyi? uf? això ja són paraules importants. No m'ho he imaginat, però només el fet de pensar-hi em motiva a treballar millor.

Què el va animar a fer les proves per entrar al concurs?

Sincerament, vaig ser jo mateix. Un dia vaig comentar a uns amics que estava pensant d'apuntar-m'hi i ells, ràpidament, em van dir que havia de fer-ho sense dubtar.

Com és la seva rutina mentre dura la gravació del programa? Viu amb la resta de companys en una casa als afores de Madrid?

Sí, estem en una casa convivint tots junts i la veritat és que és genial. Durant la setmana gravem i viatgem per realitzar les proves exteriors. Intercalem els dies de rodatge amb algunes classes de cuina dirigides per experts. La veritat és que no tens temps d'avorrir-te i et passen els dies volant.

És com un «Gran Hermano»?

La convivència a Masterchef és dura perquè estàs aïllat de la teva gent, la teva família, els teus amics, però té una part bonica, que és conèixer gent nova, matar els prejudicis i aprendre molt.

Diuen que és un dels favorits d'aquesta edició i també el concursant més sexy? Què hi diu?

Bé, la veritat és que sentir que ets un dels favorits de Masterchef és com uau! Pot ser que hi hagi molta gent que se senti identificada amb mi per la meva manera de treballar i la meva actitud, potser per això tinc tant suport fora. De debò que per a mi està sent increïble l'afecte de la gent. I respecte que soc el concursant més sexy? (riu) Estic en el millor moment de la meva vida i, ja ho diuen, la cara és el reflex de l'ànima.

Com porta això de ser conegut i que tothom pugui parlar de vostè a les xarxes socials, per exemple?

Les xarxes són un trampolí enorme, on cal saber què publicar, què contestar i què no. És una finestra oberta a tothom on tu ets el centre i cal anar amb compte, perquè ni el que és dolent és tan dolent, ni el que és bo és tan bo. Cal tocar de peus a terra. D'altra banda, és bonic que la gent et pari pel carrer, perquè sempre tenen bones paraules per a tu. I t'adones de quanta gent ho viu amb emoció i que tu formes part d'això.

Està a l'equip del també manresà Jordi Cruz. Per què el va escollir, va tenir alguna cosa a veure amb el fet que tots dos són de Manresa? Com es porten?

Que siguem de la mateixa terra tiba molt, però realment el vaig triar per la seva actitud. És una persona a la qual no li han regalat res i que ha hagut de lluitar. Soc fan de la gent que és així. Al final, quan estàs portant una cuina de tres estrelles Michelin, estàs acostumat a una disciplina i a una manera de treballar, i el Jordi ho ha traslladat al programa. Molta gent potser no coneix aquesta disciplina a la cuina i per això el cataloguen d'antipàtic. Per a mi, el Jordi és uns dels grans xefs d'Espanya i un referent a seguir.

Parlen de coses relacionades amb la ciutat?

Doncs potser hem tingut algun comentari de «coneixes aquest o l'altre?», però mai al programa. Sempre hem estat bastant centrats en el concurs i sempre he intentat preguntar més coses de cuina que de la nostra ciutat.

En el programa 2, si no m'equivoco, Cruz va tenir amb vostè unes dures paraules per les merengues que va cuinar. Com es posen les esbroncades en públic, sabent que molta gent ho està veient a casa seva?

Estàs tan concentrat escoltant el que et diuen i intentant centrar-te en la part positiva de la crítica, que t'evadeixes de les càmeres i no ets conscient que et veuran milions de persones. Et centres exclusivament en la valoració. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez i Samantha Vallejo-Nágera són molt crítics i espero que segueixin així perquè és l'única manera d'aprendre i que la teva evolució sigui real i exponencial.

Què representa la cuina per a vostè?

Tot. És el que uneix famílies i amics, en bons o mals moments. Quan cuino em sento bé, tranquil, relaxat. És veritat que una cuina professional té moltíssims moments d'estrès, però també té grans recompenses. M'encanta menjar i en gaudeixo moltíssim. Quan elabores un plat o un menú per a altres i veus en les seves cares que els agrada quan l'estan degustant, és increïble, aquesta sensació és la que em fa estar enamorat de la cuina.

En el futur, li agradaria continuar vivint a Manresa o prefereix un altre lloc?

Manresa és una ciutat on estic molt a gust i em sento a casa. Però sí que és possible que pugui mudar-me a una altra ciutat com Barcelona per temes de feina.

Com porta la seva família que estigui a «Masterchef»?

La meva família està il·lusionadíssima. Em donen molt suport i m'adono que són feliços veient-me allà. La meva mare està treballant molt fort perquè jo pugui estar vivint aquesta experiència, així que l'aprofitaré al màxim.

Es veu guanyador?

Guanyar Masterchef és una cosa molt difícil. Hi ha molt nivell entre els meus companys i les proves són complexes. Però és veritat que si tu mateix no creus en tu, ningú ho farà, així que tinc fe en mi i lluitaré tant com pugui.