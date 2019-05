Candidats d'ERC d'arreu es comprometen a Manresa a «tirar endavant» la república des dels Ajuntaments

Marc Aloy, alcaldable d'ERC per Manresa, i la també republicana Cristina Cruz Mas han fet aquest diumenge a la capital del Bages d'amfitrions d'Ernest Maragall i altres candidats d'ERC a les properes municipals en una trobada durant la qual s'ha firmat la Declaració de Manresa. Aquest text vol ser una aliança entre Barcelona i la resta de territori català per tirar endavant la república.

Segons Maragall, la Declaració de Manresa és la contraposició del què actualment representa l'estat espanyol. "Espanya és monarquia, nosaltres som república; Espanya és centralisme, nosaltres som territori organitzat i compartit; Espanya és forat negre de Madrid, nosaltres som Barcelona-ciutat-país", ha dit. El nou concepte vol que "la nova república es construeixi pam a pam des del territori". Marc Aloy, per la seva banda, s'ha mostrat confiat que la capital del Bages pot recuperar el pes polític històric que havia tingut.

Durant la trobada, Maragall també ha parlat del veto de la JEC a la candidatura de Puigdemont, Comín i Ponsatí a les europees. Per a l'aspirant a alcalde de Barcelona, "la tossuderia d'Espanya amb la negació dels drets els ha dut a cometre errors i a atrapar-se en la seva pròpia contradicció". "Estem veient com es passen els morts els uns als altres, no saben què fer amb el dret, no entenen el dret, el neguen i ho intenten, però no se'n surten", ha dit. Independentment del resultat de la reunió del Suprem d'aquest diumenge, Maragall ha assegurat que Catalunya haurà guanyat "aquesta batalla".