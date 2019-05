La Universitat Catalana d'Estiu repeteix a Manresa i es fa més accessible

La Universitat Catalana d'Estiu (UCE) torna a Manresa per celebrar la segona edició d'un campus que es va estrenar l'any passat i que es va cloure amb l'interrrogant de si es tornaria a repetir a la capital del Bages. Tindrà lloc entre l'1 i el 5 de juliol i compta amb dues novetats destacades. D'una banda, l'abaratiment dels preus, i de l'altra, que enguany els cursos seran reconeguts pel departament d'Educació de la Generalitat com a formació per al professorat.

És a dir, que els docents que assisteixin a la segona edició de l'extensió de la UCE a Manresa podran acreditar els cursos com a mèrits. Pel que fa als preus, enguany són més accessibles: passen dels 120 euros que costava la inscripció l'any passat per a 6 dies de programació (aquest any en són 5) a 70 euros que val aquesta vegada la matrícula completa, que dona dret a l'assitència a tots els cursos universitaris, debats, sessions de cinefòrum i concerts, entre d'altres. També hi ha la possibilitat de matricular-se a una sola jornada per 15 euros. Rebaixar els preus ha estat possible a la col·laboració amb el Col·lectiu de Docents del Bages, que ha permès unificar preus amb la formació.



El Peguera, centre neuràlgic

L'institut Lluís de Peguera tornarà a ser el centre neuràlgic de la programació acadèmica, que es farà matins i migdies. A les tardes hi haurà actes i debats a l'auditori de la Plana de l'Om i, als vespres, activitats culturals a la plaça Major.

Els cursos, que tindran una significativa «rellevància humanística» segons han explicat avui els impulsors en roda de premsa, es repartiran en cinc àrees: Economia («Cap a on va l'economia?»), Dret («Els drets fonamentals: conceptualització jurídica i implicacions actuals»), Història («Què cal saber de la història de Catalunya i no s'explica»), Ciències de la Salut («El perill de les pandèmies») i Pensament («Pensament feminista: de la ciutat de les dames a la república de les dones» i «Filosofia del vertigen: elements per a una història de la constitució del món»). És previst que tots els cursos, que estan coordinats per reconeguts professors universitaris, comptin també amb la col·laboració de docents del terrritori.

A banda, hi ha programats altres actes els ponents i participants dels quals s'estan acabant de lligar. El que sí se sap són les temàtiques. Pel que fa a les conferències, es basaran en la societat del coneixement, el futur de Catalunya i la prevenció d'incendis –coincidint amb el 25è aniversari, el 4 de juliol, dels grans focs al Bages del 1994–; i els debats i les sessions de cinefòrum se centraran en l'anatomia del judici del procés independentista català, les perspectives polítiques del país després dels últims resultats electorals (generals, municipals i europeus), els populismes europeus actuals i l'existència, o no, de la Catalunya Central. Quan els detalls de tota la programació estiguin confirmats, es podrà consultar al web www.uce.cat, on ja es poden fer les matrícules.



Presència de les Balears

Durant la roda de premsa d'aquest migdia a l'Ajuntament de Manresa també s'ha presentat el cartell de la Universitat Catalana d'Estiu 2019, tant de la 51a edició –que es fa com cada any a Prada de Conflent– com la de Manresa. És obra de l'artista eivissenc Marc Jesús, pintor establert a Menorca i que ha exposat la seva obra en ciutats com l'Havana, Brussel·les, Hambug, Hong Kong o Nova York. La provocativa imatge d'una de les Dones de blau de Jesús, amb el rostre tapat per un llibre, n'és l'epicentre. Al seu pit s'hi pot llegir el lema de la nova edició del campus universitari, «Un alè d'esperança a Europa», i de fons les estrelles que caracteritzen la bandera europea i les muntanyes del Canigó.

Les Balears també seran presents a Manresa gràcies al concert de Joan Miquel Oliver, exlíder del grup mallorquí Antònia Font, que actuarà el dijous 4 de juliol.