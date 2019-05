Cap de setmana de neteja de residus a l'entorn del Cardener

El proper cap de setmana, del 10 al 12 de maig, es faran a Manresa dues accions per netejar residus a l'entorn del Cardener, a la zona de davant del jutjat. Les dues jornades estan organitzades per la regidoria d'Entorn Natural i de Regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l'Ajuntament de Manresa, i compten, d'una banda, amb la col·laboració de Creu Roja, i de l'altra, amb el Parc de la Sèquia.

Divendres dia 10, a partir de les 17.30 h, un grup de joves que participen en diversos programes d'inclusió de l'Ajuntament gestionats per Creu Roja , com Joves del Nucli Antic (JNA), Ludoteca Ludugurus i el Casal-Ot, faran una primera neteja de la llera. Els residus recollits es pesaran i es llençaran a contenidors de recollida selectiva instal·lats per l'ocasió.

Diumenge dia 12 de maig, a partir de les 10 h, un grup d'aficionats al geocaching, en la modalitat CITO, continuaran la recollida de deixalles iniciada divendres. En aquest cas, la neteja no es limitarà a la recollida de deixalles, sinó que també es farà una petita desbrossada de l'indret. Tothom qui ho vulgui pot sumar-se a la iniciativa.

L'esdeveniment, comú a tot Europa el cap de setmana del 10 al 12 de maig, és una acció per sensibilitzar el públic en temes de protecció del medi ambient, i més concretament, sobre els problemes dels residus. A través de l'organització d'una operació de neteja d'un espai natural que hagi estat contaminat amb l'abocament de residus, es mobilitza la ciutadania i se la informa dels avantatges de la prevenció de residus.

La zona que es planteja netejar, a sota dels jutjats, ha estat desbrossada aquest hivern a través de treballs de l'Agència Catalana de l'Aigua, en motiu dels aiguats de la tardor passada. Gràcies a aquesta esbardissada, han sortit a la llum alguns residus transportats per l'aigua fins aquest indret, bàsicament plàstics.

Joves implicats també en l'educació i sensibilització ambiental



Joves del Nucli Antic (JNA) és un projecte d'educació en medi obert, amb activitats dirigides a aconseguir la inclusió social dels infants i joves d'entre 12 i 16 anys i millorar la convivència entre aquests i la comunitat. JNA duu a terme la seva activitat al Pati de l'edifici dels Infants de dilluns a divendres a les tardes fora de l'horari escolar. Quan hi ha vacances escolars, JNA intensifica les seves activitats aprofitant que els infants i els joves tenen més temps lliure, a través d'activitats esportives, torneigs, sortides, tallers, excursions. És un programa gestionat per Creu Roja i finançat per l'Ajuntament de Manresa.

La Ludoteca Ludugurus és un espai obert a tots els infants de 4 a 14 anys. L'objectiu és garantir el dret de l'infant i del jove al joc, col·laborant així en el seu desenvolupament integral, per això, la ludoteca està dotada d'un fons organitzat de jocs i joguines i altres elements lúdics. L'activitat diària consisteix en el desenvolupament del joc lliure i dirigit. També durant els divendres es duu a terme l'espai de joc familiar on es pretén reforçar l'atenció dels familiars cap als infants. Esdevenint un espai on els familiars dels infants de Manresa podran gaudir d'una estona en família jugant amb els diferents jocs i joguines que trobem a la Ludoteca amb el suport de les educadores.

El centre obert Casal-Ot, en conveni amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, acull cada dia 20 nens i nenes en situació de risc social, realitzant una tasca educativa a través de diferents activitats: Treball quotidià, celebració de festes populars, activitats extraescolars, sortides de cap de setmana, activitats d'estiu, entre d'altres, que duen a terme les educadores del centre juntament amb voluntariat de Creu Roja.

Els CITO ( Cache in Trash Out ), són una iniciativa mediambiental practicada per la comunitat de geocaching des del 2002. Consisteix en la reunió de geocachers amb l'objectiu de netejar escombraries abandonades al medi natural. És una activitat molt vinculada al Geocaching, ja que en la cerca de caches, un dels objectius és netejar les escombraries dels llocs que es recorren. El geocaching consisteix en la "cerca d'un tresor". El tresor es diu cache. El principal objectiu d'aquesta pràctica és portar a la persona a un lloc que sigui important per la persona que amaga el tresor, ja sigui perquè està situat en un lloc emblemàtic, o per ser un lloc de gran bellesa natural. En la modalitat CITO també es poden realitzar altres activitats com l'eliminació d'espècies invasores, la reforestació o la construcció de senders.