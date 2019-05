Debat d'alcaldables muntat pel Col·legi de Periodistes, Regió7 i el Grup Taelus

La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes organitza amb Regió7 i el Grup Taelus un debat d'alcaldables. Tindrà lloc divendres vinent, a les 7 de la tarda, a l'aula magna de l'institut Lluís de Peguera i se suma als altres dos debats organitzats pel Pou de la gallina i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (demà) i per la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i el Drets de la Gent Gran (el dimarts 14 de maig). El Col·legi de Periodistes, amb El Galliner, també organitzarà diumenge vinent, dia 12 de maig, El Joc dels Candidats, al pati del Kursaal.

El debat de divendres vinent, que és obert al públic, el moderaran els periodistes Jordi Morros i Francesc Serrat. Les persones que vulguin enviar als candidats a l'alcaldia les seves preguntes ho poden fer fins demà a catalunyacentral@periodistes.cat.



Tres debats en set dies

Durarà una hora i mitja i hi participaran Valentí Junyent (Junts per Manresa), Marc Aloy (ERC), Felip González (PSC), Roser Alegre (Fem Manresa), Andrés Rojo (Ciutadans), Marc Olivé (Primàries Manresa), Ana Querol (Manresa en Comú), Carmelo Plaza (Podem Manresa) i Joan Comas (PP).

Dos dies abans, es farà el primer debat públic entre els alcaldables de les municipals a Manresa. Oganitzat per la revista El Pou de la gallina i la federació de barris, tindrà lloc a 2/4 de 8 del vespre a l'auditori de la Plana de l'Om i també durarà una hora i mitja. En aquesta ocasió, els caps de llista es faran nou preguntes entre ells repartides en tres torns. El conduirà el cap de redacció de la publicació, Carles Claret.

Pel que fa a la convocatòria del dimarts dia 14, serà a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Casino. En aquest cas, es proposa un debat sobre serveis socials i gent gran.

El segon acte que promou el Col·legi de Periodistes, que porta per enunciat «El Joc dels Candidats. 9 al ple», és una iniciativa que es va celebrar per primer cop el 1999 per trencar la seriositat de la campanya amb una activitat lúdica en què els electors puguin veure els alcaldables en un context distès. Conduït pel locutor Xavier Ser-rano, cada candidatura formarà un grup de tres persones que hauran de respondre preguntes de cultura general de Manresa i fer algunes proves d'acció. Un jurat supervisarà i validarà les respostes.