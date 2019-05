Descartats els 9.000 viatges per carretera al Vallès per dur-hi deixalles de Manresa

L'anunci del cop de timó en l'estratègia per dotar el Parc Ambiental de Bufalvent, de Manresa, d'una planta de tractament de residus (vegeu Regió7 del 27 d'abril) -descartant el transport per carretera a Vacarisses de la brossa i retornada un cop tractada- té importants conseqüències sobre la mobilitat.

Posant a disposició mitjançant subvenció directa els 10,5 milions d'euros per construir el nou equipament es descarta en transport per carretera del residus i s'estalvien 9.360 viatges d'anada i tornada de camions al llarg de 5 anys (6 al dia 6 dies a la setmana). Això comporta no haver de portar amunt i avall -com es pretenia fins ara- 225.000 tones de deixalles.

Segons es va pactar inicialment amb el Govern de la Generalitat, els camions que s'havien d'encar-regar del trasllat havien de passar per l'autopista sense pagar peatge. La previsió -descartada perquè la planta de Vacarisses no té capacitat per pretractar les deixalles del Bages a causa de l'augment de residus provinents de l'àrea metropolitana- era que l'abocador de Bufalvent enviés cada any unes 45.000 tones de deixalles cap al Vallès Occidental, el que suposa 225.000 tones en 5 anys. Després del tractament perdrien el 30% del seu pes i havien de retornar cap al dipòsit de Bufalvent.

Una planta de tractament de residus és un híbrid entre un centre de compostatge de les deixalles orgàniques i un de triatge de plàstics, metalls, brics, paper i cartró. La normativa europea exigeix que no es colguin deixalles als abocadors sense haver estat pretractades abans, de manera que s'hagi pogut recuperar tot allò que sigui reciclable.



El Consorci pren la iniciativa

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus començarà a fer els tràmits (redacció del plec de clàusules, etc) per iniciar les obres en el termini més breu possible.

L'Agència Catalana de Residus, que és qui gestiona de manera global la política en aquesta matèria, ha constatat els darrers temps un augment considerable de la generació de residus al conjunt del país, significativament a l'àrea metropolitana.

Per aquest motiu, una part del gruix d'aquest increment es portarà a l'abocador vallesà, on ja no hi haurà capacitat per als residus del Bages.

Alhora, per fer possible el compliment de la normativa, accelera la construcció de la instal·lació a Manresa, amb la concessió de la subvenció de 10,5 milions, i permet al consorci bagenc que, mentre duri la construcció de la planta, no dugui a terme el pretractament dels residus.

Segons la previsió establerta fins ara, mentre no es construís la planta de pretractament a Manresa (prevista per al 2023, aproximadament) la brossa es traslladaria en camions, en viatges d'anada i tornada, fins al Centre de Tractament de Residus del Vallès (CTRV) de Coll Cardús, a Vacarisses, per fer aquest pretractament que la normativa preveu abans de dipositar els residus a l'abocador.

La posició actual de l'Agència Catalana de Residus és que com que la planta es començarà a construir abans del previst, no caldrà fer aquest desplaçament.