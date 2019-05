Manresa En Comú vol una ciutat «cuidadora»

La cap de llista de Manresa En Comú, Ana Querol ha esbossat les prioritats en matèria social de la formació en un acte al col·legi de periodistes acompanyada de la tinenta d'alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz i la número 3 de la candidatura Laura Oliva.

"Manresa pot ser i ha de "ser una ciutat que cuidi la seva gent", va dir Querol, "no només per frenar l'emergència social, també per revertir la desigualtat" i prioritzar "les necessitats que tenim els manresans i manresanes en cada cicle de vida".

Segons Querol, "la crisi l'ha pagat i encara l'està pagant la gent més vulnerable: gent gran, els infants i les famílies treballadores" i, sobretot, les dones que han de cuidar infants i grans, "sobre nosaltres cau la responsabilitat de la cura perquè o no podem pagar l'escola bressol o no hi ha residències o serveis per a la gent gran".

Segons la candidata, "a la ciutat no es fan polítiques socials amb aquesta mirada integral posant la persona i les seves necessitats al centre i segons cada etapa de la vida" , no existeix coordinació ni transversalitat "cada departament, tot i estar a la mateixa àrea, va a la seva".

"Tampoc funciona l'observatori social", va dir, que és el que "ens hauria de donar dades i indicadors".

La candidata basa el plantejament en tres pilars: atendre de forma ràpida i eficaç l' emergència social, garantir drets i no només ajuts i afavorir l' autonomia personal i la cura.



Exigir places de residència

Per fer-ho, Querol proposa estendre "la lluita contra les desigualtats a cada departament de l'Ajuntament" . Manresa, va afegir la candidata "és la ciutat més sobreenvellida de Catalunya" i per aquest motiu definiran "una Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment per preparar la Manresa del futur" sense deixar de fer front al present, ampliant amb "més hores i persones al SAD" i exigint al govern de la Generalitat les places residencials "que ens corresponen".

Pel que fa a l'infància, Querol afirma que cal garantir els seus drets, "no volem cap infant sense accés al lleure a extraescolars, al esport o a la cultura". I, per fer-ho, cal "recuperar la ciutat educadora , i un pla contra la segregació" ampliar la tarifació social a "més equipaments i canviar-ne barems" i també crear una oferta "assequible i accessible per les extraescolars".

En matèria d'habitatge recorda que tenim "un greu problema d'accés a l'habitatge també a Manresa" i, per això, faran com Barcelona "obligarem als privats a destinar un 30% de les seves promocions per habitatge assequible" entre d'altres i, per fer front a la pobresa energètica, proposen una oficina municipal d'assessorament energètic i lluita contra la pobresa energètica, com a servei de prevenció, informació i comprensió sobre les factures de llum, aigua i gas, i promoure l'ús racional de l'energia, "com ja hem fet des del Consell Comarcal".

Per finalitzar , la candidata va proposar un "pla de barris social", a la manera de les "superilles socials" que s'han fet a Barcelona.