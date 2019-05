Aquest divendres arriba la vuitena edició de "Fem el camí al teu costat", una caminada solidària de Manresa a Montserrat que recull fons per la lluita contra el càncer, uns diners que s'entreguen a la Fundació Althaia de Manresa, el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga i el Consorci Sanitari de l'Anoia.

El Montepio fa costat a aquesta iniciativa i fa una crida a empreses, comerços i particulars perquè comprin la samarreta solidària –que enguany és de color corall- encara que no puguin participar a la caminada, i converteixen els diferents municipis de la Catalunya Central en un gran mar de color corall. Aquesta campanya, anomenada "caminada passiva", vol aconseguir que les persones que estiguin treballant i no puguin participar a la caminada també puguin fer la seva aportació.

Tant les donacions com la compra de samarretes (que valen 10 euros) es poden fer a través del web www.femelcami.cat o comprant als següents punts de venda:



Althaia. Hospital de dia [C/Dr. Joan Soler, 1-3. Manresa]

Centre Hospitalari [C/Flor de Lis, 33. Manresa]

Montepio [Plaça Sant Jordi, 1. Manresa]

Comissaria de Mossos d´Esquadra de Manresa [Avinguda dels Països Catalans, 169-171. Manresa]

Expert Juanola Photomaton [C/Carrió, 19. Manresa]

Joieria Copèrnic [C/Àngel Guimerà, 49. Manresa]

Farmàcia Alemany [Ctra. Santpedor, 228. Manresa]



Des del 2012, quan es va iniciar la caminada de Fem el camí al teu costat, organitzada per un grup de Mossos d'Esquadra, s'han venut més de 25.000 samarretes i s'han recollit 190.000 euros per a la lluita contra el càncer. Amb la "caminada passiva" es vol augmentar encara més la venda de samarretes i donar l'oportunitat de col·laborar a totes les persones que, per motius laborals o altres, no poden participar a la caminada. L'objectiu també és que la campanya es visualitzi molt més i es doni a conèixer per continuar creixent els propers anys.



Una iniciativa que es va fent gran

"Fem el camí al teu costat" va néixer l'any 2012, per iniciativa d'un grup de Mossos d'Esquadra, que volien portar a terme una acció solidària per ajudar els malalts de càncer i les seves famílies. Inicialment, els diners anaven destinats al servei d'Oncologia d'Althaia, però la bona acollida de la proposta i la implicació de col·laboradors particulars i empresarials, va fer que la iniciativa s'anés fent gran i s'hagi convertit en un projecte intercomarcal que abasta tota la Catalunya Central.

Els padrins d'enguany són la periodista Núria Bacardit i el pilot Gerard Farrés