La cara i la creu de la salut a Manresa

El Pla de Salut de Manresa 2018-2022 valora, ordena i prioritza les actuacions que en els propers anys s'emprendran des de l'Ajuntament de Manresa per tal d'incidir positivament en la salut dels ciutadans en els diversos àmbits de competència municipal.

En un dels seus apartats marca les fortaleses i les febleses de la ciutat en matèria de salut, el que configura una autèntica radiografia amb les llums i les ombres de l'assistència sanitària a Manresa.

L'Ajuntament ha elaborat aquest Pla de Salut que pretén, a partir d'una anàlisi inicial de les necessitats, ordenar i prioritzar les actuacions que en els propers anys s'emprendran per tal d'incidir positivament en la salut en els àmbits de competència municipal.

Creix el consum d'alcohol

Entre les alertes més serioses que es poden trobar entre les pàgines del pla hi ha la que es refereix a l'increment generalitzat del consum d'alcohol entre els joves. «El fenomen i la pràctica del botellón estan molt estesos entre el col·lectiu de joves a Manresa», assegura.

Un altre seriós toc d'atenció és l'alerta del «creixement de les desigualtats en salut i de la fractura social, especialment a l'Àrea Bàsica de Salut 1», la del Barri Antic.

Manresa s'envelleix i el resultat és l'increment de la mortalitat i la cronicitat i de les Patologies associades a l'envelliment i sobreenvelliment de la població.

Les malalties neurodegeneratives tipus demències, la taxa d'hospitalització d'aguts i les necessitats sociosanitàries van a l'alça.

En aquest escenari hi ha derivades que també preocupen com l'augment de persones cuidadores informals, normalment familiars i dones, que afronten situacions d'assistència a la cronicitat sense estar preparades per gestionar una situació de manca de salut extrema.

L'altra cara de la moneda seria la no utilització de recursos de salut al seu abast, com passa amb algunes escoles amb la revisió de menús escolars o el programa Pamboli.

Problemes circulatoris i càncer

El Pla de Salut de Manresa 2018-2022 deixa constància que les malalties del sistema circulatori i els tumors agrupen el 50% de la taxa específica de defuncions a la ciutat.

També, de l'augment del nombre de persones dependents a la ciutat, amb totes les conseqüències de destinació de recursos socials, econòmics i de salut que això suposa.

Segons el Pla de Salut, el context econòmic contribueix a incrementar les demandes de serveis socials fins a dificultar la capacitat de resposta a les necessitats de la ciutadania.

Orografia adversa i mal clima

Altres aspectes que el pla posa de manifest són l'orografia adversa i el mal clima de la ciutat.

Exposa que les seves característiques orogràfiques fan de Manresa una ciutat poc amable per a la mobilitat i detecta «insatisfacció de la ciutadania amb la mobilitat i les zones de vianants lliures de cotxes». A més, el clima de la ciutat «força extrem» propicia problemes respiratoris, augment de la contaminació atmosfèrica i dels patrons pol·línics.

Entre els objectius que planteja hi ha:

▶ Incrementar els serveis d'atenció a les persones en situació de dependència i discapacitat. Reducció del temps de resolució de les sol·licituds de Programa Individual d'Atenció (PIA). Reduir de 5 mesos el temps de resolució de les sol·licituds trameses (de 8 mesos de mitjana l'any 2017 a 3 mesos l'any 2022).

▶ Oferir eines i programes de suport a les persones cuidadores. Formar un mínim de 400 persones en finalitzar aquest pla.

▶ Millorar la gestió de la problemàtica relacionada amb la insalubritat en habitatges privats. Aconseguir un temps mitjà de resolució dels expedients inferior a 6 mesos en finalitzar aquest pla (el 2017 el 40% duraven més d'un any).

▶ Reduir d'un 20% les queixes per la presència de gossos (de 69 el 2016 a 55 el 2022).

▶ Millorar la gestió de la problemàtica relacionada amb la síndrome de Diògenes. Reducció en el temps de resolució dels expedients per síndrome de Diògenes. Aconseguir que el 100% dels expedients es resolguin en menys de 6 mesos.

▶ Reduir d'un 30% les queixes per sorolls.

▶ Reducció percentual del nombre de queixes pel manteniment dels espais verds.

▶ Atendre les queixes referides a la presència de plagues en espais públics en un màxim de 72 hores.

▶ Reduir de 12 a 9 mesos el temps per finalitzar els expedients de control de piscines públiques.

▶ Augmentar el coneixement del risc associat al tatuatge i al pírcing entre persones usuàries i professionals.