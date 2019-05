L'Ajuntament de Manresa convertirà aparadors de locals desocupats en espais artístics

Amb l'objectiu de promoure l'obertura de locals comercials que actualment estan tancats, el Comissionat pel Centre Històric de l'Ajuntament de Manresa ha engegat una iniciativa que convertirà els aparadors en espais artístics. Una vegada les propietats han cedit els locals, la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central és la responsable de donar-li la forma i el contingut artístic a través del consolidat Visuals, un projecte de l'Ajuntament de Manresa i del Consell Regulador de la DO Pla de Bages.

Els locals que s'integren en aquesta iniciativa, que rep el nom de Centre Històric d'Art (CH d'Art) estaran identificats amb les dades de contacte que facilitin la seva ocupació com a espai comercial. A la vegada hi constaran les referències a l'artista i a l'obra que exposi. En total, aquesta prova pilot, comptarà amb sis espais comercials, dotze aparadors i dotze artistes distribuïts per l'eix Sant Miquel-Nou-Muralla del Carme. El Mercat de Puigmercadal acollirà al vestíbul una obra artística com a reclam per afavorir la contractació de parades que actualment són buides.

La Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central serà el primer a utilitzar els espais expositius entre el 15 de maig i el 15 de juliol. La setmana vinent en farà la presentació del contingut artístic. Acabat aquest període s'avaluarà l'experiència i la possibilitat de fer una nova exposició la propera tardor.

El Comissionat pel Centre Històric manté la porta oberta a la cessió de locals als propietaris que vulguin prendre part en iniciatives com aquesta que tenen l'objectiu de dinamitzar el comerç i donar vida a la ciutat, especialment en zones susceptibles de revitalitzar. Per aquesta acció, els propietaris han cedit gratuïtament els locals, mentre que l'Ajuntament es fa càrrec de les despeses generades pel fet de tenir-hi l'exposició activa (llum i neteja).

En el cas que hi hagi una oferta de lloguer o compra de l'espai, l'Ajuntament com a responsable del Centre Històric d'Art, té el compromís amb la propietat d'enretirar immediatament l'obra exposada perquè la prioritat és la d'activar els locals de forma definitiva amb activitat econòmica. Aquesta situació s'ha viscut les darreres setmanes al carrer Sant Miquel amb tres locals que han estat llogats. Entre les gestions que no han prosperat, la que s'ha fet amb la immobiliària bancària propietària dels baixos de Can Jorba.

Entre les necessitats de millora compartides a la ciutat, que ha fet seu el Comissionat, hi ha l'embelliment del carrers i places del Centre Històric amb l'increment de l'activitat als locals dels baixos. La creació del Centre Històric d'Art és una aportació a l'objectiu de revertir de declivi que s'experimenta en les darreres dècades.