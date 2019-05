El projecte 'menja mòbils' de la UPC obté la patent estatal i ara aspira a la internacional

Els enginyers de la UPC de Manresa han obtingut la patent nacional per al seu projecte tecnològic per extreure metalls del mòbils amb microorganismes. L'han aconseguit, a més, amb la màxima valoració per part dels experts que n'han fet l'informe. Ara, els responsables de l'invent demanaran la patent internacional. Serà la primera vegada que un projecte nascut a l'EPSEM-UPC fa el salt a escala internacional en patents.

El projecte coordinat per Toni Dorado, enginyer Químic i doctor en Recursos Naturals i Medi Ambient, ja va rebre fa un parell de mesos una altra bona notícia. En aquella ocasió va ser la confirmació que els havien atorgat una subvenció de 100.000 euros de la Generalitat, amb un 50% de l'aportació del fons europeu Feder, per acabar de desenvolupar el prototipus durant divuit mesos que van començar a comptar el dia 1 de maig. Després, l'hauran de validar en una indústria per fer el pas definitiu al mercat.

Ahir, Dorado es mostrava especialment satisfet amb l'obtenció de la patent per part de l'oficina espanyola. Explicava el que representa aquesta protecció intel·lectual. Vol dir «protegir-nos de cara que altres persones puguin copiar la nostra tecnologia. Ara, si els interessa, haurem d'arribar a un acord». Afegia, a més a més, que també els obre les portes a publicar articles i fer difusió del projecte sense quedar exposats, en el sentit que, «abans de tenir la patent, si en fas difusió en revistes o congressos, una vegada ho has fet públic no ho pots protegir». Representava un gran risc, per tant.

De la sol·licitud de la patent ja en fa a l'entorn d'un any. Anteriorment, havien elaborat els informes pertinents per corroborar que el que proposaven era nou i que no hi havia res patentat. Els van superar positivament. Això i la resposta també positiva de l'oficina estatal de patents i l'aconseguiment de la màxima valoració, semblen prou garantia per obtenir la patent internacional.

Biometallum, que és com es coneix el projecte de la UPC, neix el 2013 i es continua desenvolupant en un petit laboratori de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), cada cop més coneguda com la UPC de Manresa. Es tracta d'un projecte amb un potencial enorme en els àmbits industrial i mediambiental.