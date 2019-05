Manresa té format fa mesos el personal per atendre persones trans i no té el lloc on fer-ho

El darrer any, Manresa ha fet passes endavant importants per poder atendre el col·lectiu de persones Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bissexuals i Intersexuals (LGTBI). Un exemple és el nou Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI, que va entrar en funcionament el 21 de novembre passat a la seu del Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) Montserrat Roig (també n'hi ha un a nivell de comarca amb seu al Consell Comarcal). El servei ha d'anar acompanyat d'un altre, la unitat Trànsit, adreçada a les persones que volen fer un canvi de gènere. Malgrat tot, si bé el personal està format fa mesos, no hi ha pressupost per posar-lo en marxa.

El servei Trànsit a Manresa disposarà d'una ginecòloga, una psicòloga i una treballadora social, que ja han estat formades convenientment per començar a atendre persones, tal com ha confirmat a aquest diari Cristina Cruz, regidora d'Igualtat. El problema, però, ha confirmat ella mateixa, és que, a l'hora de la veritat, no es va destinar una partida del pressupost per posar en marxa l'espai on han de treballar, que serà a l'ambulatori de la plaça Espanya, on funciona el servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR).

L'única unitat Trànsit en funcionament a Catalunya és la que hi ha al CAP Numància de Barcelona. S'anomena Servei Trànsit de l'ASSIR Esquerra i es tracta d'un servei gratuït que acull, assessora i acompanya les persones transsexuals que necessiten recursos mèdics, psicològics o socials per completar amb garanties el seu procés de transició de gènere. Per ara, es tracta d'un servei únic a Catalunya i innovador a Europa perquè s'ofereix des de l'atenció primària, és a dir, des de l'accés a la sanitat més proper a la ciutadania; i també perquè es basa en els principis de màxim respecte a la identitat sentida per la persona, a l'autonomia i llibertat de decisions i, especialment, a la consideració del fet trans com una expressió més de la diversitat humana i no com a una malaltia.