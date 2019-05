Pilar Goñi, Joan Peñarroya i Josep Sorinas 'Manel' recullen el premi Oleguer Bisbal

Arxiu Particular

Els premiats amb el guardó Arxiu Particular

Després del debat amb els alcaldables de Manresa, organitzat per la revista El Pou de la gallina i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, es va lliurar a l'auditori de la Plana de l'Om els vint-i-quatrens premis Oleguer

Bisbal, en l'acte central de celebració dels 32 anys de la publicació.

Els guardons d'aquest any, modelats per Aurora Pérez sobre el personatge creat pel dibuixant Manel Fontdevila, es van atorgar, per votació populars entre els lectors, a la periodista Pilar Goñi, directora del grup Taelus, Canal Taronja i

Ràdio Manresa (Premi Oleguer Bisbal 2019 a la "manresana més manresana"); a l'entrenador del Baxi Manresa, Joan Peñarroya (Premi Oleguer Bisbal 2019 al manresà d'actualitat), i a Josep Sorinas, de Cal Manel (Premi Oleguer Bisbal

2019 al manresà del Pou).

Van lliurar els premis l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, la regidora de Cultura, Anna Crespo, i el president de l'associació editora de la revista, Jaume Puig.