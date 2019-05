Rivera i Arrimadas encetaran junts la campanya a Manresa aquest divendres

La cúpula de Ciutadans començarà la campanya de les pròximes eleccions del dia 26 d'aquest maig amb la visita d'Albert Rivera i Inés Arrimadas a Manresa. El partit taronja arribarà amb força a la capital del Bages, on a part de Rivera i Arrimadas hi seran Carlos Carrizosa i Lorena Roldán per reunir-se amb associacions de guàrdies civils (AUGC, ASES-GC, AEGC i APROG).

Els membres de Cs iniciaran així una campanya molt important per a la formació, amb les municipals, les europees i diverses autonòmiques a l'horitzó. Així, aquest divendres al migdia (passades les 12 h) estaran a la plaça Sant Domènec per atendre els mitjans, encara que no està previst cap acte públic.