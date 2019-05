Càritas i l'Ajuntament de Manresa presenten dos nous pisos de masoveria urbana

Càritas i l'Ajuntament de Manresa continuen sumant esforços per atraure propietaris de pisos que necessiten ser reformats i posar-los a disposició de persones amb situació de vulnerabilitat que no tenen habitatge i que poden emprar les seves habilitats en les tasques de rehabilitació. La quarta fase del projecte de Masoveria Urbana inclou dos pisos, situats al Centre Històric i que en aquest cas són propietat de l'empresa municipal Forum.

Sanae El Asri es declarava "una persona feliç" perquè ha aconseguit disposar d'un pis per viure amb bones condicions juntament amb la seva filla. En la presentació de la quarta edició del projecte de Masoveria Urbana, que es va fer a casa seva, la Sanae mostrava la seva satisfacció i el pis que ella mateixa ha contribuït a rehabilitar, fent tasques diverses com ara pintura o altres arranjaments.

El pis de la Sanae, al carrer Sant Francesc de Manresa, al cor del Centre Històric, juntament amb el d'una altra família, són els dos que formen la quarta fase del projecte de Masoveria Urbana, que té la finalitat d'ajudar a facilitar l'accés a l'habitatge a persones en risc d'exclusió social.

El projecte inclou l'acompanyament, la coordinació i el seguiment tècnic i social necessari per a les persones que hi participen, que estan en situació d'atur i amb dificultats per accedir a un lloc de treball, o bé en situació d'exclusió social o risc de patir-ne, amb una problemàtica incipient d'habitatge. Ells mateixos participen en la rehabilitació de l'habitatge on després viuran i els altres que s'inclouen al projecte. El projecte té el suport de Forum i altres entitats.

En aquesta ocasió, els pisos són propietat de l'empresa municipal Forum i estan situats al Centre Històric. En total, ara ja hi ha 17 pisos que s'han rehabilitat gràcies al projecte de Masoveria Urbana (10 de propietaris privats i 7 que gestiona Forum), i hi viuen una cinquantena de persones d'edats molt diverses.

En la presentació hi ha participat la regidora de Serveis Socials, Àngels Santolaria; el regidor d'Habitatge, Joan Calmet; la directora de Càritas Manresa, Josefina Farrés; el director del projecte, Alfons Sort; el gerent de Forum, Francesc Carné; Albert Cots, de la constructora Cots i Claret, que ha contribuït en el projecte; i Jordi Carreras, de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa, a banda de personal i tècnics municipals i de Càritas.



Visita a un dels pisos

La visita a un dels pisos ha servit per conèixer de primera mà, i a través de les veus implicades, les experiències del projecte, que pretén coordinar propietaris, administració, entitats i ciutadania en un projecte de rehabilitació de pisos buits per cedir-los a habitatge social.

La selecció de masovers es realitza a través d'entrevistes personalitzades per comprovar si responen el perfil per participar en el projecte. En aquesta selecció es valoren aspectes com la capacitat d'aportar treball en la masoveria, el risc d'exclusió social o la necessitat d'habitatge, entre d'altres. Els masovers tindran una carència en el pagament del lloguer com a compensació a la feina de rehabilitació.

Projecte "únic a Catalunya"

La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolaria, ha afirmat que la felicitat de Sanae El Asri és la millor mostra que el projecte "únic a Catalunya": a diversos llocs ens posen com a exemple": amb aquest projecte, els propietaris troben una solució als pisos que tenen desocupats i que sovint no poden reformar per qüestions econòmiques, i serveix d'ajuda a aquelles persones que estan en risc d'exclusió social i que no tenen els recursos necessaris.

El regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, ha remarcat la masoveria és una de les línies de treball previstes en el Pla d'Habitatge, entre les quals també hi ha la concessió de microcrèdits o altres iniciatives que s'estan impulsant per facilitar l'accés a l'habitatge. També ha destacat el fet que el projecte de masoveria és fruit de la suma d'esforços diversos (Càritas, Ajuntament, Forum, Cambra de la Propietat, constructora...) i ha remarcat la necessitat de continuar fent difusió del projecte perquè arribi a més persones.

La directora de Càritas Manresa, Josefina Farrés, ha volgut agrair la feina ben feta per part de totes les persones que fan possible el projecte. Per la seva banda, l'arquitecte i coordinador del projecte, Alfons Sort, ha manifestat que en aquest cas s'han donat les condicions per recuperar dos pisos de Forum al Centre Històric, però ha afirmat que ja estan buscant nous habitatges que puguin entrar al programa: "ens fan falta sobretot propietaris que vulguin entrar al programa. Malauradament, per la situació social, de 'masovers' no ens en faltaran".

El representant de la Cambra de la Propietat, Jordi Carreras, ha explicat que l'entitat facilita el contacte amb propietaris i també administra els pisos que ja han entrat al programa. En alguns casos, els 'masovers' ja estan exhaurint el període de bonificació i començaran a pagar un lloguer social, equivalent a uns dos euros per metre quadrat.

El consistori té previst anar renovant l'acord amb Càritas per tal que el projecte pugui tenir una cinquena i successives edicions i més pisos puguin ser rehabilitats i afegir-se als quinze que ja han entrat a les diverses fases del programa de masoveria.