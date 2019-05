Els Drets, un pendent i més d'una mirada

Vista des de la part inferior de la Baixada dels Drets, on ja hi ha la jardineria; encara hi falten les baranes

Vista des de la part inferior de la Baixada dels Drets, on ja hi ha la jardineria; encara hi falten les baranes fotografies de: marc aloy

El pendent de la nova Baixada dels Drets preocupa els qui hi passen cada dia, que temen que la nova urbanització l'accentuï. En aquest tema no hi ha una sola mirada. Mentre que experts consultats per aquest diari han defensat que la pèrdua dels graons que hi havia farà que amb la rampa contínua d'ara el pendent del 16% sigui real, fonts dels responsables del projecte han respost que la mitjana del pendent resultant és menor.

Les obres han canviat la rampa esgraonada per una de contínua. Tal com ja va recollir Regió7 (vegeu edició del 2 d'abril), experts consultats van destacar que si es té en compte que la distància d'una punta a l'altra del carrer és d'uns 75 metres i el pendent del 16%, significa que hi 12 metres de desnivell. Comptant els 20 graons que hi havia, de 9 centímetres cadascun, en resultaven 1,80 metres que, restats als 12 totals, donaven 10,20 metres de desnivell. Calculats amb els esmentats 75 metres de distància, suposaven un pendent real del 13,6%.



Rebaixa del 16 al 15%

Fonts dels responsables del projecte ho veuen d'una altra manera. Aporten com a dades que, abans, al tram llarg hi havia el 16,5% de pendent i al del capdamunt, el que unia la Baixada dels Drets amb la plaça dels Drets, un del 17,5%, la qual cosa donava una mitjana del 17%. En canvi, amb la nova estructura, remarquen, el tram llarg manté un pendent del 16% però, en canvi, el de dalt s'ha dividit en dos amb un 13 i un 14%, respectivament, amb la qual cosa, la mitjana resultant, si s'agafen el 16% i el 14% d'un dels trams superiors, és menor, del 15%.

Les mateixes fonts també posen en relleu que, visualment, la percepció dels vianants variarà molt quan hi vegin les baranes posades que, amb l'adequació de l'entorn de l'antiga font que es recupera al capdamunt, és l'únic que queda pendent per donar per acabada l'obra. La jardineria ja l'han plantat. Han preferit no fixar cap data de la fi de les obres.

L'actuació va començar el 26 de març amb un àmbit d'intervenció d'1.062,28 m2, un pressupost de 688.840,50 euros (IVA inclòs) a càr-rec de Criteria Caixa i un projecte signat pel despatx Batlle i Roig. La durada prevista era de 8 mesos. Després es va situar l'acabament per Nadal, però tampoc no es va complir. El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, ho va atribuir a una mala planificació de l'empresa responsable. L'última data que va ser «a l'entorn de Setmana Santa».