La proposta de posar Bases de Manresa a carrers de municipis del país no obté retorn

Entre les nombroses activitats que va incloure la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa, iniciada el 24 de març del 2017, una de les més simbòliques i originals va ser la de convidar els municipis catalans a denominar amb el nom de Bases de Manresa un carrer, una plaça, una avinguda -com a la capital del Bages- o algun altre espai urbà. Quan ja ha passat un any des del moment que es va fer la invitació formal, el retorn ha estat nul.

L'Ajuntament ha confirmat que «en aquest moment» no té «constància que hi hagi municipis que hagin posat el nom de les Bases a algun carrer». Ha remarcat que «cal tenir en compte que es tracta de processos llargs, que sovint requereixen discussió política i tècnica. I que actualment el procés polític també està tenint incidència en la nomenclatura de carrers (hi ha molts espais batejats com a 1 d'Octubre, per exemple)». Certament, la proposta no ha coincidit amb el millor moment.

La idea d'exportar el nom de les Bases de Manresa a altres municipis va ser una iniciativa de la Comissió Cívica que es va crear expressament per donar contingut a la celebració del 125è aniversari de les Bases de Manresa.



L'anunci formal, a Barcelona

L'alcalde Valentí Junyent la va exposar formalment en la inauguració de l'exposició «Els fonaments del catalanisme: Les Bases de Manresa, 125 anys», a la seu central de la Diputació de Barcelona, el 12 d'abril del 2018. Molt abans, el 21 de març del 2017, aquest diari ja se'n va fer ressò en l'article que anunciava la celebració, el 24 de març d'aquell any, del primer acte per commemorar l'efemèride, que va acollir el saló de sessions de l'Ajuntament amb la presència dels aleshores presidents de la Generalitat i del Parlament, Carles Puigdemont i Carme Forcadell, respectivament. També hi va ser l'aleshores presidenta de la Diputació de Barcelona, Carme Conesa. A pesar que el temps no va acompanyar, perquè va ploure tota l'estona, l'acte es va omplir.

El maig del 2018, posteriorment a l'anunci que en va fer en la inauguració de l'exposició a Barcelona, Junyent va enviar sengles cartes als presidents de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), que actualment té 932 ajuntaments associats; la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), amb 665 adherits, entre ajuntaments, diputacions, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades; i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), de la qual formen part més de 800 municipis i institucions que representen el món local. A la missiva, els sol·licitava que fessin arribar la proposta als seus municipis associats. Un any després, cap d'ells no ha entomat la invitació, que tenia tot el sentit, si és té en compte que les Bases per a la Constitució Regional Catalana que es van aprovar a l'Assemblea Catalana de la Unió Catalanista celebrada a Manresa els dies 25, 26 i 27 de març de 1892 és considerat un dels documents fundacionals del catalanisme.