Xou mediàtic a Manresa en l'inici de campanya amb Rivera i Arrimadas

La visita a Manresa d'Albert Rivera i Inés Arrimadas, juntament amb altres pesos pesants de Ciutadans, com Carlos Carrizosa i José Manuel Villegas, i els regidors manresans Andrés Rojo i Miguel Cerezo, ha convertit, aquest migdia, la plaça de Sant Domènec en un autèntic xou mediàtic. Ha estat el primer acte de campanya de Ciutadans per a les municipals i europees i s'ha notat per l'expectació que ha generat. Rivera ha explicat que "hem volgut començar a Manresa perquè en llocs com aquest és on més costa hi ha vegades opinar en públic. Dir el que votes, dir el que penses. Sentir-te, català, espanyol o europeu, i és aquí on s'ha de ser. Aquí on mai no ve Sánchez, on mai no ve Iglesias, o ve amb els independentistes". "Ni falta que fa", ha cridat algú.

Mig centenar llarg de militants i simpatitzants de Ciutadans els han anat a esperar a la plaça manresana però, entre els mitjans de comunicació congregats, els nombrosos guardaespatlles i el desplegament policial, ho han tingut complicat per fer-se veure. Per fer-se escoltar ho han tingut més fàcil. El crit més repetit: "guapo" per a Rivera i "guapa" per a Arrimadas, que, al costat del poder d'atracció del seu company de partit, més aviat ha passat desapercebuda. I, al costat d'aquests crits, els de "feixistes", "fora feixistes dels nostres barris", una pancarta desitjant un bon viatge a Arrimadas i "fins mai més" i, quan han marxat, la cançoneta del "passi-ho bé".

Abans de comparèixer davant dels mitjans congregats a la plaça, el nuncli dur de la comitiva de Ciutadans s'ha reunit amb sindicats de la Guàrdia Civil en un despatx del carrer Nou, on els han esperat expectants tots els mitjans convocats, on hi havia més s'una dotzena de càmeres. L'objectiu de la trobada, donar-los suport, tal com han explicat després Rivera i Arrimadas.

Hi ha hagut algun intercanvi d'insults entre els simpatitzants dels taronja i el grupet que ha anat a mostrar la seva oposició a l'acte, entre els quals hi havia el regidor de la CUP Jordi Garcés. Una dona els ha titllat de "perroflautas" i els ha indicat que "aneu a treballar". En cap moment, però, la tensió ha anat a més. Algú ha contestat a la fan de Ciutadans que "estem en horari de fora de feina". Humor.

Rivera ha recordat als presents que "alguns volen envoltar casernes de la Guàrdia Civil. Volen fer fora els nostres servidors públics, no respecten els nostres símbols, no respecten que parlem català i castellà, però que sapigueu que no esteu sols. Que ús defensarem aquí a l'Ajuntament, al Parlament i al Congrés dels Diputats". Paraules que la majoria han aplaudit llevat d'un "pallasso" que s'ha pogut escoltar.

"Perquè aquest és un gran país, a pesar d'alguns i ningú no ens impedirà que exercim la llibertat, i aquí a Manresa vam treure dos regidors a les darreres eleccions i tornarem a créixer. Aquí a Manresa tots els ciutadans d'aquesta ciutat, catalans, que vulguin ser espanyols i europeus, aniran a les urnes i tindran una papereta per a l'Ajuntament de Manresa i per a les Europees".

Rivera ha demanat als presents "mobilitzar-nos per dues causes, per la llibertat i la unió de tots els espanyols i europeus, i l'altra, per Manresa, Catalunya, les comunitats autònomes, que han de ser el contrapès al govern de Sánchez amb els independentistes i amb Iglesias. Necessitem un gran resultat electoral a les municipals i a les europees per frenar Sánchez i els seus socis i que Espanya tingui un projecte de futur que es diu Ciutadans".

Ha insistit que "Catalunya és de tots. No és dels independentistes" i s'ha referit amb la reunió amb els sindicats de la Guàrdia Civil. "Ells també representen a l'estat, la democràcia, la seguretat, la llibertat. Aquí és on van envoltar la caserna de la Guàrdia Civil el setembre, amb famílies dins, amb nens dins. Intentant assetjar una institució que defensava la democràcia". Hi havia una dona que fins i tot ha plorat d'emoció.

El polític ha definit els guàrdies civils i els seus fills com "herois nacionals" i els ha promès l'equiparació dels seus sous amb els dels Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza.

Ha acabat demanant el vot, desitjant sort al partit a Manresa i insistint en l'orgull que sentia com a català d'iniciar la campanya a Manresa. Un home gran li ha retret que "tu no ets català" i ell ha respost que "ho sóc més que vostè perquè respecto la llibertat i vostè no la respecta". Un missatge que ha repetit referint-se als "que no ens respecten que estan aquí darrere". Enmig de crits de "fora feixistes dels nostres barris", ha insistit que "aquesta Catalunya que està aquí darrere cridant no no s'assembla a la real".

Arrimadas només ha intervingut per parlar de la pancarta desitjant-li un bon viatge, a la pregunta d'una periodista. "Si es pensen que ens faran callar i ens faran marxar de la nostra terra, no ens conèixen". Les altres tres preguntes pactades amb la premsa congregada han donat per a poc.

Acabats els parlaments, hi ha hagut abraçades, petons i moltes fotos amb els militants i simpatitzants congregats fins que l'acte s'ha anat dissolent amb la marxa esgraonada dels seus protagonistes i la plaça ha recuperat la normalitat.