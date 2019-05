Mig centenar de llogaters paguen al propietari arreglant el pis on viuen

La satisfacció de Sanae El Asri era enorme quan servia el te i donava la benvinguda a la que és la seva llar gràcies al programa de masoveria urbana de Càritas Manresa, que posa en contacte persones que necessiten habitatge amb propietaris privats o l'administració perquè puguin pagar el lloguer a base de treballar arreglant l'habitatge.

Amb els darrers dos pisos dels carrers Sant Francesc i Barreres -amb la masovera Susy Medina- ja són disset els habitatges i mig centenar les persones que hi resideixen. Es tracta de deu habitatges privats i set de gestionats per Fòrum en un projecte que cristal·litza la implicació de Càritas, l'Ajuntament, Fòrum, la Cambra de la Propietat, constructors locals i propietaris privats.

En la presentació d'ahir hi havia la regidora de Serveis Socials, Àngels Santolària; el regidor d'Habitatge, Joan Calmet; la directora de Càritas Manresa, Josefina Farrés; el director del projecte, Alfons Sort; el gerent de Fòrum, Francesc Carné; Albert Cots, de la constructora Cots i Claret, que ha contribuït en el projecte; i Jordi Carreras, secretari gerent de la Cambra de la Propietat Immobiliària de Manresa i el Bages, a banda de personal i tècnics municipals i de Càritas. La selecció de masovers es fa a través d'entrevistes personalitzades per comprovar si responen al perfil per participar en el projecte.

En aquesta selecció es valoren aspectes com la capacitat d'aportar treball en la masoveria, el risc d'exclusió social o la necessitat d'habitatge, entre d'altres. Els masovers tenen una carència en el pagament del lloguer com a compensació per la feina feta.