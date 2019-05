Neguit per grans esquerdes a la Pujada Roja i les prospeccions fetes per analitzar-les

Als veïns del carrer Pujada Roja de Manresa sembla que se'ls hagi d'empassar la terra en qualsevol moment. Davant de les cases dels números 40, 42 i 44 hi ha des de fa mesos dos forats enormes a l'asfalt que va fer l'Ajuntament per prevenir, en teoria, l'esfondrament del paviment, que tenia una gran esquerda en un lateral que en feia perillar l'estabilitat. Les excavadores van treballar-hi fa uns tres mesos i es van fer dues prospeccions, d'una profunditat important (entre 1 i 2 metres), que no es van tapar. Els dos forats estan al descobert des de llavors.

Els veïns han denunciat la situació a Regió7. Malgrat que la zona s'ha delimitat amb barreres New Jersey per impedir-hi l'accés a persones i vehicles, estan preocupats pel risc que suposa tenir mig carrer esberlat i no entenen «per què l'Ajuntament ho ha deixat així». Les tanques de formigó que hi barren el pas i les cadenes que, segons els mateixos veïns, es van posar en un dels forats per assegurar els talussos no eviten que pateixin pels seus fills, perquè no s'hi acostin gaire i puguin caure-hi, o també perquè els vehicles que circulen de nit per aquest estret vial no vegin les barreres i hi xoquin. Si no coneixen la zona, és fàcil que passi, ja que no hi ha cap tipus de senyalització lumínica a les tanques.



Pendents d'una solució

Aquest diari ha reunit aquesta setmana alguns veïns que han volgut posar de manifest el seu malestar. Pere Tort i la seva parella, Sònia Puig, Lluïsa Novau, Llúcia Serra i Dolors Martínez són els residents més afectats per l'estat del carrer, ja que casa seva és just davant dels forats. Durant la conversa amb Regió7, però, no són els únics que es queixen, ja que vehicle que passa vehicle que s'atura. «És una vergonya que hi hagi aquests forats i que ningú hi faci res», diu un conductor. «A veure si ho arreglen d'una vegada», diu un altre. Els que circulen per la Pujada Roja, de doble sentit tot i tenir només un carril, solen reduir la velocitat en aquest tram, però n'hi ha que no minoren i hi passen a tota llet.

Abans dels dos grans forats (es poden apreciar a les imatges), aquest tram del carrer es va veure afectat per una esquerda de dimensions considerables que es va anar engrandint amb la filtració d'aigua de les pluges. Després de posar una vorada de ciment en un costat de l'esquerda per evitar noves filtracions, es va envoltar aquest espai amb tanques metàl·liques per impedir que hi aparquessin vehicles o hi passés gent, ja que hi havia el perill que s'esfondrés marge avall, on hi ha el pati d'una de les empreses de la carretera de Vic. D'això fa mig any.

Per als veïns, hauria estat millor deixar-ho així «fins que es pogués arreglar bé», diu Tort. I és que fa tres mesos aproximadament, expliquen, el consistori va encarregar un estudi geotècnic i la prospecció del terreny, per als quals es van fer els dos grans forats que tants maldecaps porten als veïns perquè no s'han cobert. Puig, per exemple, assegura que amb el cotxe fa la volta pel carrer de sobre per no haver de passar pel tram foradat. I dues veïnes, Novau i Serra, comenten que durant uns dies no van ni poder entrar al garatge de casa seva perquè les barreres de formigó s'havien col·locat massa a prop de la porta i no podien maniobrar. Van haver de trucar a l'Ajuntament perquè moguessin les tanques.

Tort considera que ni el consistori ni l'associació de veïns –Cots, Guix i Pujada Roja– s'han preocupat prou de resoldre la situació. «Al barri hi ha molta gent gran i ningú agafa el toro per les banyes. M'emprenya que se'ns facin promeses i no es compleixin. Com que només representem uns 100 vots a les eleccions...!», etziba.



No hi ha calendari

Fonts de l'Ajuntament de Manresa consultades per aquest diari han reconegut que el calendari d'aquesta actuació no s'ha concretat. S'estan valorant tècnicament i econòmicament els resultats de les prospeccions que es van fer sobre el terreny després que aparegués la llarga esquerda al paviment, a prop dels murs de contenció que hi ha en una zona de talussos, «heterogenis i antics» segons les mateixes fonts. Aquestes prospeccions són les que van originar els dos grans forats.

«Quan s'hagi decidit l'actuació a dur a terme i hi hagi disponibilitat econòmica, es farà». El consistori insisteix, però, que s'han pres mesures de seguretat per evitar accidents, com ara delimitar la zona amb tanques de formigó perquè ningú hi pugui accedir.