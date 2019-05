Alumnes de l'Oms i de Prat dissenyen i enlairen un satèl·lit

Un grup d'alumnes del col·legi Oms i de Prat de Manresa han dissenyat i enlairat un petit satèl·lit per simular l'exploració d'un planeta i valorar si s'hi podria viure. L'equip, anomenat OmsAndMoscas, va participar recentment en un concurs de l'Agència Espacial Europea (ESA) que es va celebrar a Saragossa. Els alumnes van haver de superar, primer, una fase classificatòria del projecte CanSat que té com a objectiu promoure les tecnologies aeroespacials entre els estudiants de secundària.

Al concurs hi van prendre part 34 projectes d'estudiants d'ESO i de batxillerat que tenien la missió de dissenyar i construir un minisatèl·lit de la dimensió d'una llauna de refresc. Aquest es va llançar a una alçada de 400 metres amb l'ajuda d'un coet i també s'havia de controlar la seva caiguda. Durant aquest procés l'aparell havia de ser capaç d'enviar diverses dades. A partir d'aquestes havien de plantejar un projecte científic.

L'equip manresà va dissenyar l'aparell per simular l'exploració terrestre d'un planeta inhòspit i, a partir de la captació de dades, arribar a determinar si seria habitable. A la prova el grup de l'Oms i de Prat va poder desenvolupar tots els sensors i els diferents components. També van dissenyar un model propi de sistema de comunicació per mantenir el contacte amb el CanSat i poder enviar-li ordres per aconseguir els objectius.