275 quilos de brossa recollits al Cardener

275 quilos és la quantitat de brossa i residus que han recollit els prop de 70 voluntaris que, durant aquest cap de setmana, han fet tasques de neteja a l'entorn del riu Cardener, concretament a la zona de davant del jutjats, en unes activitats vinculades al European Clean Up Day, que van tenir lloc entre divendres a la tarda i ahir.

Pel que fa a la jornada matinal d'ahir, la recollida de residus va comptar amb prop d'una trentena de persones que van acumular un total de 163 quilos de brossa, dels quals 8 eren d'envasos i els altres 155 de rebuig. Entre el material retirat a l'entorn del riu destacaven el vidre, la fusta i el ferro. Fins i tot es van recollir elements com un matalàs o un vàter. En la jornada de divendres, els 112 quilos de brossa van ser majoritàriament plàstics.

La jornada d'ahir va ser impulsada per l'Ajuntament i per CITO (Cache in Trash Out), iniciativa mediambiental practicada per la comunitat de geocerca, una activitat que consisteix en la «cerca de tresors» al món real amb l'ajuda de dispositius GPS. CITO promou la reunió de geocercadors amb l'objectiu de treure escombraries abandonades al medi natural en la cerca dels tresors que han de trobar els jugadors de la geocerca, que estan amagats en punts de tot el món.

Pol Huguet, regidor d'Entorn Natural de l'Ajuntament de Manresa, va destacar que «tenim molts llocs possibles on es podria haver fet la recollida de residus, però considerem que el riu Cardener és una prioritat perquè s'hi acumula molta brossa». Per altra banda, Huguet també va apuntar que «estem contents perquè a l'activitat hi participen tant petits com grans, i alguns ja van venir l'any passat, el que significa que està sortint bé».

La jornada de neteja, que va durar des de les 10 del matí fins ben passades les 12, també va incloure esmorzar per a tothom, i va finalitzar amb un intercanvi de tresors aconseguits entre els participants.

Joves del Nucli Antic, la ludoteca Ludugurus i el centre obert Casal-Ot son altres entitats que, com CITO, han participat per fer que el European Clean Up Day hagi estat possible a Manresa en col·laboració amb la regidoria d'Entorn Natural i la regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l'Ajuntament de la ciutat.