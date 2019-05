El Consell d'Infants demana més parcs infantils i zones verdes a Manresa

Més parcs infantils i zones verdes. També espais on hi puguin jugar els animals i una ciutat, en general, respectuosa amb el medi ambient, neta i sostenible. Són les demandes que el Consell d'Infants ha traslladat aquest dilluns a l'Ajuntament de Manresa després de celebrar l'últim plenari del curs 2018-2019. La trobada ha reunit més de 500 nens i nenes de 5è i 6è de primàries de 10 escoles de Manresa al pati del Casino. Són les que enguany han format part del Consell d'Infants.

Pràcticament totes han coincidit en demanar més parcs per a tothom, que es pensi en fer-los accessibles pels «infants amb cadira de rodes», una Manresa més verda i amb «menys gris», i també espais perquè hi puguin jugar lliurement animals domèstics. Els infants han recordat que tothom és responsable que la ciutat estigui neta, i han reclamat més facilitats per utilitzar al transport públic.

Totes aquestes peticions les han recollit en un manifest titulat «La Manresa que volem» que recull de propostes de present i futur per tenir una escola i una ciutat més sostenible així com per conscienciar de la cura dels animals de companyia. Els consellers i conselleres que han llegit les propostes han estat Alba Chirveches (La Sèquia), Pau Puigdellívol (L'Espill), Núria Núñez (Sant Ignasi) i Marc Torrent (La Salle).

El manifest l'han lliurat a la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, que ha qualificat de «molt interessants les demandes que realitzeu fruït de l'observació que feu de la ciutat amb els vostres ulls i que mostren la vostra preocupació pel respecte del medi ambient i els animals de companyia». Rosich s'ha compromès a lliurar les peticions dels alumnes a la persona que agafi el seu relleu al capdavant de la regidoria després de les properes eleccions municipals.

El Consell d'Infants és un espai de participació pensat perquè els nens i nenes puguin expressar les seves idees i proposar accions que ajudin a millorar la nostra ciutat.

Formen part del consell els alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles públiques i concertades que vulguin participar. Hi ha dos representats per escola que són triats a l'aula i es reuneixen al llarg del curs escolar per tractar temes relacionats amb el municipi: oci, urbanisme, civisme...

Enguany han estat 10 escoles de Manresa les que han format part del Consell d'Infants d'aquest curs: Valldaura, L'Espill, Vedruna Manresa, Muntanya del drac, La Salle, Sant Ignasi, Renaixença, Oms i de Prat, Jeroni de Moragas i la Sèquia. Han treballat especialment el tema del respecte



Text del manifest



El manifest elaborat pel Consell d'Infants aquest curs i que han lliurat aquest dilluns a l'Ajuntament, diu:

Durant aquest any hem treballat conjuntament el respecte. Per això hem decidit, opinat i dissenyat com podria ser una Manresa més sostenible.

Amb el que hem après, us compartim les conclusions i les propostes de tots i totes nosaltres:



Des de l'escola l'Espill, es demanen més parcs per a tothom i que es faci un estudi on es pugui veure com avança el reciclatge de la població de Manresa, amb un entorn més natural i que sigui menys contaminant, més neta i amb més habitatge i fomentar la igualtat de gènere.

Des de l'escola Sant Ignasi, es demanen més parcs pels gossos perquè puguin jugar i per evitar que s'embrutin els carrers. Més respecte a la natura i menys contaminació, per això es vol una zona del riu més neta i més verda.

Des de l'escola la Renaixença volem més parcs pels infants. Volem una Manresa amb menys edificis, més natura i menys contaminació als boscos. Una Manresa més neta, més verda i que recicli, on es potenciïn els cotxes elèctrics.

Des de l'escola Jeroni de Moragas, volem una Manresa amb parcs i espais on pugui jugar tothom, també els infants amb cadira de rodes.

Des de l'escola la Salle, volem menys contaminació, una ciutat més verda i més alegre amb més colors i més reciclatge. Si tots mantenim una ciutat neta, tindrem una ciutat bonica.

Des de l'escola Vedruna de Manresa, volem espais lliures per córrer, amb parcs per a totes les edats, perquè juguin els animals... també apostem per una ciutat més civilitzada amb igualtat de gènere i sense violència. Animem als manresans i manresanes que fer més ús de la bicicleta.

Des de l'escola la Sèquia, volem una ciutat més neta amb papereres i contenidors i tothom sigui responsable a l'hora de reciclar. També ens agradaria que hi hagués més zones verdes i espais pensats perquè en pugui gaudir tothom. Animem a fer més ús del transport públic.

Des de l'escola Valldaura, demanem una Manresa amb més papereres, amb més arbres i plantes, sobretot als parcs. Volem una Manresa amb més verd i menys gris.

Des de l'escola Muntanya del Drac, volem que des de Manresa es millorin les infraestructures i la neteja de la ciutat. Tenim la responsabilitat de generar menys deixalles, millorar el medi ambient i disminuir la contaminació a la ciutat. Que hi hagi més parcs verds i cases per als animals abandonats.

Des de l'escola Oms i de Prat es demana que els infants de Manresa tinguin més facilitats per fer ús del transport públic. Que es fomenti la igualtat i que es millorin les infraestructures per a les persones amb mobilitat reduïda. També que a Manresa tingui zones habilitades per murals i grafitis, una ciutat més verda i més acolorida. Una ciutat que pensi amb els animals i creï corre-cans i on no es prioritzin els supermercats davant dels horts.

Per acabar, donem les gràcies a tothom que ha participat en el consell d'infants.