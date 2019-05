El Consell d'Infants demana més parcs infantils per jugar i espais verds a Manresa

Més parcs infantils i zones verdes. També espais on puguin jugar els animals, i una ciutat, en general, respectuosa amb el medi ambient, neta i sostenible. Són les demandes que el Consell d'Infants va traslladar ahir a l'Ajuntament de Manresa després de celebrar l'últim ple del curs 2018-2019. La trobada va reunir més de 500 nens i nenes de 5è i 6è de primària de deu escoles de Manresa al pati del Casino.

Pràcticament tots van coincidir a demanar més parcs per a tothom, que es pensi en fer-los accessibles per als «infants amb cadira de rodes», una Manresa més verda i amb «menys gris», i també espais perquè hi puguin jugar lliurement animals domèstics. Els infants van recordar que tothom és responsable que la ciutat estigui neta, i van reclamar més facilitats per utilitzar el transport públic.

Totes aquestes peticions les van traslladar a la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament, Mercè Rosich, durant l'acte d'ahir a través d'un manifest titulat «La Manresa que volem». Rosich es va comprometre a lliurar l'escrit al pròxim govern municipal que surti de les eleccions que s'han de celebrar el 26 de maig. Els membres del Consell d'Infants que van llegir les propostes van ser Alba Chirveches, de l'escola La Sèquia; Pau Puigdellívol, de l'Espill; Núria Núñez, del Sant Ignasi; i Marc Torrent, de La Salle.

El Consell d'Infants és un espai de participació pensat perquè els nens i nenes puguin expressar les seves idees i proposar accions que ajudin a millorar Manresa. Representants de les escoles que en formen part cada curs es reuneixen periòdicament per tractar temes relacionats amb la ciutat com l'oci, l'urbanisme i el civisme. Un dels temes que s'han treballat enguany és el respecte.