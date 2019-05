Deficiències a la plaça Simeó Selga obliguen a demolir part d'una bancada

El veïnat de l'entorn de la plaça Simeó Selga de Manresa està seguint les obres d'execució de la fase final de l'obra amb lupa i ha informat l'Ajuntament d'una deficiència -que la regidoria d'Urbanisme ha assegurat que ja tenia detectada- que ha obligat a enderrocar part d'una bancada de formigó.

El veïnat ha informat que van formigonar la primera bancada de la segona fase del projecte, propera als jocs infantils, que estava dissenyada com a un bloc massís amb una petita part de la seva superfície corba.

Van fer saber a l'Ajuntament que no estaven d'acord en la qualitat de l'execució. Segons el veïnat, l'encofrat de la superfície corba caldria haver-ho fet amb un encofrat corb mentre que el que s'havia fet és una poligonal (amb superfícies planes) «i a més molt mal feta». I van afegir en la seva comunicació al departament d'Urbanisme de l'Ajuntament que, «com que el resultat ha estat molt deficient i com no és de rebut caldria enderrocar-lo i tornar-lo a fer».

L'Ajuntament, per la seva part, ha assegurat a aquest diari que la plaça està en obres i es va detectar un error que ja està modificat. «No és cap obra acabada. Està en execució i ja es refà aquest tram», ha afirmat.

Els veïns, per la seva banda, asseguren estar preocupats pel resultat final de l'obra. «La qualitat de l'obra és molt important perquè el resultat de la mateixa repercuteix en la qualitat de la ciutat i perdura en el temps», han assegurat.

Per això es plantegen constituir una comissió veïnal de seguiment de l'obra si es produeixen més incidències.