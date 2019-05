Descartat fer un hotel de cinc estrelles a l'edifici de la carretera Cardona de Manresa

Els nous propietaris de l'immoble de moment només hi fan reformes estructurals per evitar que s'esfondri.

El projecte de construcció d'un hotel de cinc estrelles al número 91 de la carretera Cardona de Manresa per iniciativa de la família Majó-Grau i que fa més de 12 anys que està aturat finalment no es farà. La Constructora del Cardoner ha comprat la finca a la família d'Ignasi Majó, expresident a Espanya del grup de moda Escada, i té la intenció de fer-hi pisos.

Així ho ha confirmat a Regió7 Ignasi Cots, director de la constructora manresana. Des de fa unes setmanes la promotora està fent obres a l'immoble, però només per evitar que s'esfondri, segons Cots, ja que fa anys que està en desús i està molt deteriorat. L'empresa ha demanat una llicència a l'Ajuntament de Manresa per dos mesos, durant els quals és previst reforçar l'estructura interior de l'edifici, que és de fusta i està molt malmesa. El que s'hi farà després no està 100% confirmat, diu Cots, ja que la voluntat és allotjar-hi pisos, però de moment no hi ha cap projecte sobre la taula. No se sap quants pisos s'hi construiran, de quants metres quadrats ni de quina categoria seran. Cots sí que descarta, però, fer-hi un hotel, tal com era previst des del 2007, tot i que insisteix que «els futurs usos estan en standby».

Així doncs, de moment, les reformes seran únicament estructurals. La façana no es pot tocar perquè està catalogada per l'Ajuntament de Manresa pel seu interès arquitectònic. El director de la Constructora del Cardoner explica que l'adquisició de la finca es va completar fa poc més de dos mesos i que l'empresa era perfectament coneixedora de l'estat de degradació de l'edifici, que fa més més d'una dècada que està deshabitat. Des del 2013, a més, està tapiat, després que hi entressin uns ocupes i se n'enduguessin objectes familiars i antiguitats que la família Majó-Grau guardava a l'immoble (tal com va explicar Regió7 el 25 d'abril del 2013).



Adeu a l'hotel de luxe



El novembre del 2007 aquest diari es feia ressò del projecte de construir un hotel de cinc estrelles a l'immoble de la carretera Cardona 91, edificat els anys 20 del segle passat per la família Gallifa. Per fer-lo realitat s'havien d'aixecar dues plantes més per sobre de les quatre ja existents (baixos i tres pisos).

Els promotors treballaven llavors amb la voluntat d'inaugurar l'hotel el 2009. Però va esclatar la bombolla immobiliària i el projecte va quedar aturat. Les obres ni tan sols van començar. El febrer del 2010, Regió7 explicava que els tres projectes de nous establiments hotelers que hi havia a Manresa estaven encallats: a banda d'aquest de la carretera Cardona, se n'havia projectat un al sector de la Concòrdia i un altre a la zona de la Fàbrica Nova. Amb la crisi, tots tres van fer aigües.

Segons Ignasi Cots, una altra promotora va estudiar reprendre el vell projecte turístic a la carretera Cardona abans que la família Majó-Grau es vengués l'edifici. Però tampoc va prosperar. Si finalment la Constructora del Cardoner, propietària actual, opta per fer-hi pisos, se sumaran als 60 que es construiran entre 2019 i 2020 al sector de la Concòrdia i als 100 de l'Alcoholera (vegeu edició del passat 16 d'abril).