La poesia i el teatre, protagonistes en el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia a Manresa

Manresa ha celebrat aquest migdia el Dia Internacional contra la LGTTBIfòbia, en un acte institucional que ha tingut com a protagonistes la poesia recitada de Sebastià Portell i el teatre del grup XixaTeatre, que amb la seva participació han contribuït de forma molt emotiva a la visibilització i sensibilització de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, així com la denúncia a la discriminacions i agressions per homofòbia, bifòbia i/o transfòbia.

L'acte, que s'ha realitzat al Saló Sessions de l'Ajuntament, presidit per l'alcalde Valentí Junyent i amb representació dels grups municipals, s'ha iniciat amb el parlament de la regidora delegada de Dona i Igualtat, Cristina Cruz, que ha recordat "que fa 29 anys que l'homosexualitat va ser eliminada de la llista de trastorns sexuals per part de l'OMS, i des de llavors es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia Internacional contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia".

La regidora ha explicat que malgrat el treball realitzat hi ha molt camí per córrer ja que l'Observatori contra l'Homofòbia ha informat que "les denuncies en el primer trimestre del 2019 havien doblat en número les realitzades el 2018". Cristina Cruz ha subratllat que "continuarem treballant perquè les persones puguem ser i puguem estimar com vulguem". Finalement, la regidora ha afegit que aquest acte ha de servir "per reflexionar i remoure consciències i perquè ens ajudi a viure lliurement les diferències de gènere".

Després de la intervenció de la regidora Cruz ha estat Sebastià Portell qui ha recitat alguns poemes del llibre Amors sense casa. Poesia LGTTQ catalana. Portell és escriptor, dramaturg i estudiós de l'àmbit del gènere i la sexualitat. Ha publicat diversos títols de teatre i narrativa, dels quals destaquen la novel·la El dia que va morir David Bowie (2016), que el va fer mereixedor del Premi Time Out Barcelona al Creador de l'Any, els contes de Maracaibo (2014) o les obres teatrals Un torrent que era la mar (2013, Premi Ciutat de Badalona de teatre) i Transbord (2018).



Compromís amb la igualtat i no discriminació per identitat o orientació sexual



En acabar la intervenció poètica de Portell, Valentí Junyent ha fet el parlament de cloenda durant el qual ha recordat que "fa tres anys que a Manresa celebrem un acte institucional el dia 17 de maig, amb motiu del Dia Internacional contra la LGTIFòbia. I ho fem convençuts perquè, malauradament, és encara necessari posar sobre la taula el rebuig a la discriminació".

L'alcalde ha manifestat que des de l'Ajuntament de Manresa "expressem el nostre ferm compromís amb la igualtat, amb el principi de no discriminació per raó d'identitat o orientació sexual. Perquè sabem que malauradament, avui continua havent-hi situacions de discriminació. Sabem que hi ha persones que tenen por de viure amb plena normalitat la seva orientació sexual per por a possibles conseqüències. A l'entorn familiar, social o laboral. I hem de treballar tots, conjuntament administracions i societat civil, per tal que s'acabi la discriminació. Perquè tothom pugui ser com vulgui i estimar qui vulgui."

L'alcalde ha explicat que des de l'Ajuntament s'han fet passos importants al llarg d'aquest mandat en polítiques LGTBI. Hem estrenat, conjuntament amb el Consell Comarcal, del nou Servei d'Atenció (el SAI) a la comunitat LGTBI. Un servei que organitza activitats, trobades, accions de sensibilització, però que sobretot atén persones, moltes vegades joves, que necessiten suport i orientació. I no ens aturarem, perquè sabem que la lluita contra la LGTBIfòbia ha de ser present, de manera transversal, a totes les polítiques municipals.

Junyent ha subratllat que "volem que la nostra ciutat sigui capital també en compromís permanent i actiu contra tota mena de discriminació" i fa afegit que "volem ajudar a aconseguir que cada persona pugui viure amb llibertat la seva condició i la seva orientació sexual. I que pugui mostrar els seus sentiments amb naturalitat, si ho desitja". Finalment, l'alcalde ha manifestat que "fins al dia en què no calgui celebrar el 17 de maig, ni el 28 de juny (Dia de l'Orgull LGTBI), continuarem treballant per aconseguir una ciutat i un país socialment més justos, que també vol dir més tolerant, oberta i igualitària".

Després de la intervenció de l'alcalde, l'acte ha finalitzat amb l'espectacle performàtic 'Perdona, aquest lloc és teu?', a càrrec de la Xixa Teatre, un espectacle que va néixer amb l'objectiu de sensibilitzar entorn a l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia i aportar consciència sobre la diversitat d'identitats i d'expressions de gènere, així com les diverses orientacions afectives i sexuals. L'obra està orientada a motivar a la reflexió sobre el fet imprescindible de fer front com a societat inclusiva a les situacions vitals que viuen aquestes persones per tal d'esperonar els canvis necessaris a la societat. En acabar els actors i actrius han rebut un càlid aplaudiment d'un Saló de Sessions amb una important presència d'alumnes de batxillerat de l'Institut Lluis de Peguera.

L'acte institucional forma part de la programació que commemora la diada del 17 de maig i que està impulsada des del SAI LGTBI de Manresa en coordinació amb diferents àrees de l'Ajuntament. A més, al llarg d'aquest mes es portaran a terme diverses activitats tant al Casal de Joves la Kampana com a l'Espai Jove Joan Amades organitzades des de ManresaJove. Aquest últim espai acollirà l'exposició "Vestida de nit", de Queralt Altarriba, que es podrà visitar fins al 31 de maig i que fa palès la diversitat en les expressions de gènere.

Una altra proposta és la presentació de la intervenció artística i reivindicativa promoguda des de famílies LGTBI de Manresa o l'edició del catàleg de suggeriment de contes "Sense armaris. Llibres LGTBI per a infants", editada per la Biblioteca del Casino, que es podrà recollir a la Biblioteca infantil del Centre Cultural.