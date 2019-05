Conèixer bé els públics i oferir un producte únic, claus per al sector turístic

L'edició d'enguany de la fira va potenciar ahir al matí el seu vessant professional amb dues jornades, una sobre el turisme del territori i l'altra sobre el sector industrial.

En la primera, organitzada per Bages Impuls i Bages Turisme a la sala d'actes del Casino, l'especialista en innovació i dinamització turística i director de Tourislab SL, David Esteller, va oferir als assistents eines per millorar la competitivitat de la destinació Bages. Esteller va centrar la seva conferència en la importància de la «microsegmentació», és a dir, en l'ànalisi detallada del públic objectiu d'un producte o servei, en parts cada vegada més petites.

La finalitat de la microsegmentació és que les empreses del sector turístic tinguin la capacitat d'oferir a cada grup de consumidors els productes o serveis més adaptats a les seves necessitats.

Segons Esteller, les noves tècniques de recollida i anàlisi de dades, que permeten elaborar perfils de consumidor cada vegada més acurats, ja són «imprescindibles» per a les empreses que treballen avui dia en el sector. «Els consumidors són exigents, i, per tant, cal que les empreses s'hi adaptin», va afirmar Esteller.

La microsegmentació dels públics és fonamental per a les empreses que ofereixen productes molt especialitzats. Segons Esteller, la microsegmentació ha permès, per exemple, la creació de productes d'èxit com ara la Ruta del Vi de la Terra Alta, el Camí del Vi de Vilafranca del Penedès, o la Ruta del Vermut. Esteller va remarcar que el Bages podria emmirallar-se en aquests casos per «consolidar» la marca Bages com a destinació enoturística.

Esteller va fer tres recomanacions als actors públics i privats que treballen per promocionar el turisme de la comarca. D'una banda, «innovar en les campanyes de promoció». De l'altra, «promoure de manera conjunta la destinació i el producte associat», com ara el vi. Finalment, Esteller va reiterar que cal que el sector públic i el privat treballin plegats.