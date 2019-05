L'ExpoBages confia en la 4.0 i la gastronomia per fer enlairar una fira que arrenca a mig gas

La pluja, que ahir a mitja tarda va començar a caure sobre Manresa, va aigualir la primera jornada de la fira ExpoBages d'enguany. El mal temps va fer que la mostra arrenqués a mig gas, i no va començar-se a veure gent pel centre de la ciutat, l'epicentre de la fira, fins que, pels volts de les set de la tarda, van obrir-se clarianes i la pluja va amainar.

Llorenç Juanola, president de la comissió organitzadora de la fira, va lamentar en declaracions a Regió7 que el temps no acompanyés l'obertura de l'ExpoBages. «Espero que demà surti el sol i tothom s'animi a passejar per la fira», va afirmar Juanola.

Enguany unes 150 entitats, entre empreses, institucions públiques, centres d'investigació i recerca, universitats i associacions disposen d'estand a la fira, una xifra que es manté des que, fa set anys, l'espai expositiu de ExpoBages va traslladar-se al passeig de Pere III de Manresa –abans la mostra se celebrava al Palau Firal. «Que ara la fira es faci al centre de la ciutat té avantatges i inconvenients. D'una banda, venen força més visitants que abans perquè els veïns de Manresa i la gent de la comarca aprofita el dia per sortir a passejar. De l'altra, però, també és cert que el públic que venia al Palau Firal era, en general, més especialitzat, i això facilitava el contacte amb els clients», va explicar el president de la comissió organitzadora de la fira.

Professionalització



Juanola, que ha estat testimoni de l'evolució de l'ExpoBages des que, fa 39 anys, va celebrar-se'n la primera edició, va destacar que les empreses que participen en la fira d'enguany «estan contents perquè està més professionalitzada».

En aquest sentit, Juanola va remarcar la importància d'una de les novetats d'enguany, l'espai 4.0, en el qual els protagonistes són la digitalització de la indústria i l'aplicació de tecnologies com ara la robòtica i la impressió 3D als processos de producció.

En aquest espai, situat al pati del Casino, hi haurà una àrea dedicada a l'ecomobilitat (cotxes elèctrics, motos elèctriques, patinets elèctrics i bicicletes) i una altra en què els visitants podran descobrir algunes de les tecnologies més innovadores del mercat, com ara els drons i la robòtica. «Les empreses que els visitants trobaran a l'espai 4.0, moltes de les quals són de la comarca, fan productes d'un valor afegit molt alt. És un espai molt atractiu, tant per als professionals com per a la resta de visitants», va explicar Juanola.

Segons el president de la comissió organitzadora de la fira, l'espai 4.0 contribuirà a «esponjar» l'espai per al sector de l'automoció, que enguany disposa de 42 metres lineals més entre Crist Rei i el carrer de Carrió.

A part de la mostra de tecnologia 4.0, una altra de les grans novetats d'enguany serà el Gastrosalut, un espai ubicat al pati del teatre Kursaal on els visitants podran tastar tapes i plats cuinats per endur-se, i descobrir nous aliments saludables i tècniques de cuina. La proposta inclou 14 parades amb fruita i sucs, verdures cuites i pizzes vegetals. D'altra banda, com cada d'any l'espai dedicat al sector de l'automoció serà un dels atractius principals de la fira.

Visitants



Pel que fa al nombre de visitants de la fira, Juanola va apuntar que és «molt difícil» determinar-ne la xifra amb exactitud. «Quan es feia al Palau Firal era molt més fàcil saber-ho. Ara, com ho controlaries, si hi ha molta gent que passa la tarda amunt i avall pel Passeig?», va preguntar-se Juanola. Pel que fa a l'origen, la majoria de visitants de la fira són de Manresa i la comarca, tot i que cada vegada ve més gent de la resta del territori català, va apuntar Juanola.