Els nous reptes del 4.0 centren l'arrencada oficial de l'ExpoBages

L'arrencada oficial de l'ExpoBages 2019 d'aquest matí ha posat l'èmfasi en els nous espais que estrena la fira, en especial el dedicat a les tecnologies 4.0.

En aquest sentit, Xavier Pi de la Comissió 4.0 de Catalunya, que ha fet la conferència inaugural, ha destacat com en els darrers anys les tecnologies 4.0 han entrat al sector industrial i també de quina manera l'han transformat. També ha volgut alertar que Europa ha d'apostar més per la tecnologia perquè quan «marxi el 'safety' car, Estats Units i Xina aniran a una gran velocitat» i Europa quedarà enrere.

Precisament la directora general de comerç de la Generalitat, Montse Vilalta, ha destaca que «tot el que passa en el 4.0 al final arriba al comerç» i destacava que això s'acaba reflectint també en una fira com l'ExpoBages.

Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha insistit en la voluntat que la fira sigui un referent no només per Manresa i el Bages sinó per tota la Catalunya Central. També ha destacat que en un moment en què s'organitzen una gran quantitat d'actes i fires arreu, el concepte de «fira multisectorial ha passat a millor vida» i que ara «cal fer moltes coses per cridar l'atenció».

En aquesta edició de l'ExpoBages, la número 39, el president de la comissió organitzadora, Llorenç Juanola ha posat de manifest que és «una fira històrica» per què «aporta una gran dosis d'innovació» i que reflecteix «com la vida diària de les empreses i les empreses va canviant».

En l'acte també s'ha fet entrega del premi Pollet d'Or que en aquesta ocasió ha estat per a Frank Margent del celler Oller del Mas. Margenat ha agraït un premi que ha volgut fer extensiu a tot l'equip del celler que a més s'ha convertit en un referent turístic per a la ciutat de Manresa i la comarca del Bages.