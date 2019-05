La gastronomia continua buscant la seva consolidació dins la fira

La gastronomia continua buscant la seva consolidació a l'ExpoBages. Aquest any, al pati del Kursaal s'ha estrenat la fira Gastrosalut, amb l'objectiu de ser un espai on mostrar les novetats en les quals es combinen l'alimentació i la salut.

En aquest sentit, Ignasi Llobet, del grup Llobet, que ha impulsat aquesta mostra, lamentava que «passa molta gent pel Passeig però li costa entrar aquí». En canvi, assegurava que «un cop hi entren, els agrada». I és que en un recorregut per les diferents parades que hi havia en aquest espai es demostrava que bona gastronomia i salut poden plegades i que no es tracta ni de productes simples ni estranys.

Així, en el petit recorregut per les diferents parades del pati del Kursaal s'hi podia trobar aquesta gran varietat gastronòmica amb plats i tapes que ara són moda i d'altres de tota la vida, però tots amb un denominador comú: per a la seva elaboració i conservació se n'han eliminat els components que poden resultar nocius per a la salut.

Així, només entrar s'hi podia trobar l'estand de Guineu, una de les cerveses artesanes elaborades al Bages i, al seu costat, en un espai molt discret, els gelats de Mövenpick, fets només de fruita i llet. També es podia tastar la carn de conill de cal Tatjé, del barri manresà de Viladordis. A part de ser de quilòme-tre 0, són conills alimentats de forma extensiva i de pell marró, en comptes de la tradicional pell blanca dels conills de granja. I també hi havia patés vegans, que en comptes de ser fets amb un base de tofu tenen els llegums com a component bàsic. I a la mateixa parada s'hi podia trobar sal en la qual garanteixen que no hi ha microplàstics, i el kombutxa, un té fermentat.

I per als més tradicionals, el mateix grup Llobet, sota les seves diferents marques, també presentava una àmplia gamma d'alimentació saludable com per exemple plats preparats cuinats al buit, sucs premsats en fred i pizzes vegetals. A més, hi porta els embotits de Sant Miquel, que són embotits que s'han inclòs en la cuina del Pelegrí, i que es conserven seguint els mètodes més tradicionals i en els quals no s'hi posen additius perjudicials per a la salut com per exemple els glutamats i colorants.

A més de Gastrosalut, que avui encara es podrà visitar al pati del Kursaal, l'ExpoBages també té les tradicionals parades d'alimentació. La majoria d'elles es troben al tram entre Crist Rei i la plaça d'Espanya, i també a Sant Domènec, i s'hi poden trobar productes típics com formatges, embotits, vins, coques i pa, entre d'altres.

També en l'àmbit gastronòmic, ahir hi havia previst que se celebrés la fira dels vins catalans, però a última hora va ser ajornada per la previsió de mal temps.

L'organització ha previst que aquesta fira que s'havia de dur a terme a la plaça Major se celebri el proper dia 15 de juny.