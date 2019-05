L'ExpoBages omple el centre de Manresa

El públic no va fallar, ahir a la tarda, a l'ExpoBages i va omplir els diferents espais que enguany ocupa la fira després que el certamen hagués arrencat divendres a la tarda a mig gas en el marc d'una tendència que va mantenir-se ahir al matí. De fet, va ser a partir de mitja tarda i ja fins ben entrat al vespre que l'ambient es va animar a tots els espais de la fira tot coincidint també amb els moments en què l'amenaça de pluja va anar desapareixent.

Ho constatava ahir al vepre un dels expositors, Sergi Gómez, de Goblalum, firma de Cervera dedicada a la instal·lació de finestres d'alumini, que afirmava que «la fira està sent molt dinàmica. Hem portat novetats i estem fent diversos contactes», i també es mostrava optimista de cara a la jornada d'avui. També compartia aquesta opinió Jaume Alberich, d'Aldimak, firma dedicada a la maquinària de jardineria, que destacava que «avui sí que hi ha clients», malgrat les males previsions meteorològiques.

Aquests dos expositors són, a més, un exemple de la varietat de firmes que es poden trobar al certamen. Com en cada edició, l'automoció és un dels sectors que té més protagonisme i els cotxes ocupen tot el carrer Guimerà i bona part de la Muralla del Carme, però també hi ha espai per a l'alimentació, el sector dels serveis, els estands institucionals, com el de l'Ajuntament de Sant Joan, que enguany és el municipi convidat i en el qual al llarg de la jornada es podien veure diferents escenes dels Embarrats, pròpies de les fàbriques tèxtils.

També s'ha estrenat enguany l'espai 4.0, on els més curiosos poden tastar algunes pinzellades de la mobilitat del futur, com els cotxes elèctrics, o veure les aplicacions dels drons, per exemple.

L'arrencada institucional de l'ExpoBages 2019 es va fer ahir al matí a la sala d'actes de l'institut Lluís de Peguera i es va posar l'èmfasi en els nous espais que estrena la fira, en especial el dedicat a les tecnologies 4.0. Els estands tecnològics són davant del Casino, mentre que al pati d'aquest edifici hi ha una vela on es poden veure algunes novetats tecnològiques.

Xavier Pi, de la Comissió 4.0 de Catalunya, que va fer la conferència inaugural, va destacar com en els darrers anys les tecnologies 4.0 han entrat al sector industrial i també de quina manera l'han transformat. També va voler alertar que Europa ha d'apostar més per la tecnologia perquè quan «marxi el 'safety' car, Estats Units i Xina aniran a una gran velocitat» i Europa quedarà enrere.

Precisament, la directora general de Comerç de la Generalitat, Montse Vilalta, ha destacat que «tot el que passa en el 4.0 al final arriba al comerç», i destacava que això s'acaba reflectint també en una fira com l'ExpoBages.

Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va insistir en la voluntat que la fira sigui un referent no només per a Manresa i el Bages sinó per a tota la Catalunya Central. També va destacar que en un moment en què s'organitzen una gran quantitat d'actes i fires arreu, el concepte de «fira multisectorial ha passat a millor vida» i que ara «cal fer moltes coses per cridar l'atenció».

En aquesta edició de l'ExpoBages, el president de la comissió organitzadora, Llorenç Juanola, va posar de manifest que és «una fira històrica» perquè «aporta una gran dosi d'innovació» i reflecteix «com la vida diària de les persones i les empreses van canviant».

En l'acte d'ahir al migdia també es va fer entrega del premi Pollet d'Or, que en aquesta ocasió ha estat per a Frank Margenat, del celler manresà Oller del Mas. En la recollida del guardó, Margenat –que va destacar que fins ara havia rebut nombrosos premis pels seus vins però no eren personals– va agrair aquest premi i el va voler fer extensiu a tot l'equip del celler, que, a més de fer vi, s'ha convertit en un referent turístic per a la ciutat de Manresa i la comarca del Bages.

De fet, actualment el celler està desenvolupant un important projecte turístic que permeti que els visitants puguin allotjar-se a la mateixa finca.