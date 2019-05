Junts per Manresa

Torra visita Manresa i encoratja a Junyent a tornar a guanyar les eleccions Junts per Manresa

Quim Torra ha visitat diumenge a la tarda Manresa i s'ha reunit amb l'alcalde Valentí Junyent i amb la resta de l'equip de Junts per Manresa. La trobada ha servit per tractar diversos temes com les connexions entre Manresa i Barcelona, i la capitalitat esportiva, cultural, política i geogràfica que exerceix la ciutat en el territori de la Catalunya Central.

Junyent ha explicat detingudament a Torra les principals actuacions que ha dut a terme el govern que ha liderat durant 8 anys, com la reducció de l'enorme deute que hi havia a l'Ajuntament, la celebració de la Capital de la Cultura Catalana 2018, la millora dels registres d'ocupació de la ciutat, i la urbanització de la plaça Bonavista, entre moltes altres.

Torra s'ha interessat pels futurs reptes que encara Manresa i ha encoratjat a Junyent a tornar a guanyar les eleccions.

Torra i Junyent han passejat per la fira ExpoBages i el president ha volgut aprofitar la visita a Manresa per fotografiar-se al costat de l'escultura de l'escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella.