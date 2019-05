«Els bonsais són un art relaxant»

Pascual Costa està relacionat amb el món dels bonsais des de fa proximadament 30 anys. N'és cultivador i també professor. Viu a Castelló i cada any col·labora amb l'Associació del Bonsai del Bages.

Què signifiquen els bonsais per a vostè?

Actualment treballo en el món dels bonsais, això em permet poder-hi dedicar moltes hores. A part, tinc una empresa de jardineria. Vaig començar a cultivar bonsais com a afició però ara ja és un ofici per a mi, ja que vaig a clubs i associacions de bonsais a fer classes, una mena de tutories. Tinc uns 2.000 arbres i requereix molt temps cuidar-los.

Què aporta a la gent que en cultiva?

Partint de la base que el bonsai pot atraure a tothom, la gràcia és que la gent gaudeixi de la tècnica cuidant l'arbre. En el meu cas és un antiestressant i em relaxa molt. T'ajuda molt si fas les coses com s'han de fer. Jo ho definiria com un art relaxant, però és molt curós i exigeix temps i dedicació.

Com es cuida un bonsai?

Dia a dia amb molta dedicació i paciència. La forma de cultivar-lo és molt variable, al final és un arbre com qualsevol altre però tractat molt curosament. Només s'ha de tenir ganes de fer-ho.

Quina relació té amb la ciutat de Manresa?

Soc aquí pel bonsai i per amistats amb els alumnes que tinc. A Manresa fa molts anys que vinc, es podria dir que tinc una relació pràcticament familiar amb la gent del Bages. Sempre vinc a aquesta fira i hi tinc un estand amb el producte que jo fabrico. He portat 60 o 70 arbres a la fira per vendre.