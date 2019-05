Els firaires dels Trullols reclamen de nou un altre espai més cèntric

Els propietaris d'atraccions de fira que al llarg d'aquest cap de setmana s'han instal·lat al polígon dels Trullols asseguren sentir-se «desemparats» per part de l'Ajuntament, i fins i tot es plantegen deixar de venir-hi perquè, segons asseguren, cada cop fan menys caixa, ja que consideren que hi ha poca afluència de públic. Per aquest motiu, els firaires reclamen que es busqui una ubicació al centre de la ciutat.

«Aquí la gent hi ha de venir expressament. Els més petits depenen de si els pares volen agafar el cotxe i venir-hi el dissabte o el diumenge. I encara que hi ha molt d'aparcament, els costa fer-ho. Quan érem al centre sortien a passejar i hi venien sense cap esforç», diu Josep Maria Oliver, propietari d'una atracció. Josep Marínez, també firaire, hi afegeix: «Quants nens amb els avis es veuen aquí? Cap. Quan a Manresa érem al centre o som al mig d'un poble, molts venen amb els avis. Però quan s'ha d'agafar el cotxe, gairebé sempre es limita que només vinguin amb els pares».

Els firaires també asseguren que la proximitat i el fet que hi hagi més o menys afluència al centre comercial proper, la fira no ho nota. «Quan la gent va a un centre comercial a comprar, va allà i prou», diu Oliver. I Canals hi afegeix que «ni des del Carrefour ni des del Decathlon, que és on va més gent durant tot el cap de setmana, poden veure que hi hagi les atraccions. Per tant, com que no ens veuen, no saben que hi som i ja no venen a la fira». Les atraccions són al polígon dels Trullols des del 2017 i, des de llavors, els firaires asseguren que almenys cinc han deixat d'instal·lar-se a Manresa.

Si no se'ls troba una ubicació més cèntrica, reclamen que des del mateix consistori es faci més ressò de la seva presència al polígon comercial, i també que es faciliti a la zona l'accés fletant, per exemple, autobusos llançadora, ja que consideren que l'actual autobús urbà tampoc no és suficient perquè tinguin més públic.

Una altra disputa dels firaires amb l'Ajuntament és la llicència per l'activitat. Afirmen que quan es van traslladar al Trullols, el consistori els va assegurar que no l'haurien de tornar a pagar, però finalment la paguen cada any, amb independència de si s'hi instal·len només per la fira de l'Ascensió o per la de Sant Andreu, o en totes dues, segons assegura Canals.