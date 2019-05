L'afició pels petits bonsais es fa més gran

La fira i exposició del bonsai va celebrar aquest cap de setmana la seva vint-i-novena edició coincidint amb l'ExpoBages, un element que l'organització temia que podia condicionar el nombre de visitants, però que finalment no va afectar tot i tractar-se d'una de les celebracions més conegudes al Bages.

I és que si bé l'exposició feta al Centre Cultural del Casino ha durat tot el cap de setmana, la fira, que es va dur a terme als jardins de la Casa Lluvià, només va ser oberta durant el matí d'ahir. Una oportunitat perquè els viveristes bagencs i d'arreu venguessin tant eines i materials per al cultiu com també els seus arbres, des dels que fa anys que són treballats fins als que es troben encara en un procés inicial del cultiu. Pel que fa a l'exposició, constava d'uns 60 arbres de diferents espècies i mides, i és que qualsevol arbre pot ser convertit en bonsai, la tècnica i la dedicació a l'hora de cuidar-lo és el que marca la diferència. Oliveres, aurons, ullastres i pins, entre d'altres, són els arbres que els visitants de l'exposició han pogut contemplar al llarg del cap de setmana.

Joan Cuervas, president de l'Associació del Bonsai del Bages i un dels organitzadors de la fira i l'exposició, va destacar que, tot i que aquest any no s'havien pogut organitzar activitats paral·leles relacionades amb el bonsai i la cultura japonesa per atreure gent durant el cap de setmana, «coincidint amb l'ExpoBages ha vingut molta gent». També va remarcar que «tots els bonsais que hi ha a l'exposició són de planteristes del Bages, mentre que a la fira hi ha gent que ha vingut d'Igualada o Barcelona».

Tant la fira com l'exposició són organitzades per l'Associació del Bonsai del Bages, que té uns 50 socis, i per l'Ajuntament de Manresa, que assigna les dates per cedir els locals. Tal com apuntava Cuervas, «s'ha convertit en un avantatge per a la nostra associació poder ser visibles en un punt tan cèntric de la ciutat, això pot atraure gent a iniciar-se en aquest món».

Finalment, apuntava que «el bonsai genera curiositat a la gent. Molts entraran només per veure'n, mentre que d'altres són planteristes que coneixen i que estan familiaritzats amb aquest tipus d'arbres, i hi vindran a comprar-ne o a preguntar dubtes».