200 treballadors d'Ampans es manifesten per reclamar més finançament públic

Uns 200 treballadors d'Ampans han participat aquest dimarts al matí en la manifestació convocada a Barcelona per l'Associació Empresarial d'Economia Social (AEES) Dincat per defensar l'actual model d'inserció laboral i per garantir la continuïtat dels serveis assistencials per a les persones amb discapacitat. Hi han assistit, segons els organitzadors, un total de 4.000 persones vingudes de diverses entitats del sector.

La mobilització s'ha fet davant de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies entre les 11 del matí i la 1 del migdia. Tal com ja va explicar aquest diari (vegeu Regió7 del 16 de maig), les entitats alerten que es poden perdre milers de llocs de treball per l'augment del salari mínim interprofessional (SMI) si l'administració no destina més finançament públic a cobrir part dels sous.

El passat 11 d'abril Ampans i altres entitats del sector ja es van manifestar a Barcelona per reclamar ajuts i posar de manifest la delicada situació que viuen. En un comunicat fet públic aquesta setmana, l'AEES Dincat denuncia que «portem 10 anys de congelació del finançament, retallades, problemàtiques sobrevingudes que no s'han abordat, avenços socials com l'increment de l'SMI que no s'ha contemplat com fer-los efectius per la nostra realitat; i arribem al 2019 amb una situació límit on la manca de finançament públic posa en risc 10.000 llocs de treball i la sostenibilitat dels serveis d'atenció a més de 40.000 persones». Segons el director d'Ampans, a Catalunya estan en perill 1.500 llocs de feina ocupats per persones amb discapacitat.

Malgrat la crítica, l'associació admet que després de la manifestació de l'11 d'abril «ens hem sentit escoltats i el nostre govern comparteix que hi ha una greu problemàtica que cal solucionar, però ens emplacen a seguir parlant-ne durant els pròxims mesos. La situació és molt greu i necessitem compromisos immediats i solucions urgents», insisteix. El sector també denuncia que des de l'estat «no es destinen els recursos suficients a Catalunya per cobrir les necessitats del model d'inserció laboral de les persones amb discapacitat».

Per això cal, demanen les entitats, que es destinin més recursos i també «que aquests es concretin al més aviat possible», ja que a hores d'ara «l'estat encara no ha confirmat la quantitat total de recursos que rebran les comunitats autònomes, quan hi havia el compromís que ho concretarien el mes d'abril». El text lamenta que no hi ha cap previsió de quan es concretaran aquests recursos.