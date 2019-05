Crida urgent de Sor Lucía Caram per ajudar la plataforma d'aliments

«Necessitem la vostra ajuda per mantenir la plataforma dels aliments, nosaltres sols no podem». Així de contundent es mostra Sor Lucia Caram en un vídeo en el que fa una crida a aportar recursos a la plataforma dels aliments de Manresa.

La monja afirma que en les últimes setmanes les derivacions de families a la plataforma han augmentat i els recursos que tenen no arriben per cobrir les seves necessitats. És per aquest motiu que s'han hagut de limitar de manera important els productes entregats a les families. «A la nostra ciutat hi ha nens que passaran gana perquè no podem donar-los el que necessiten», explica Caram.

La monja manresana afirma en el vídeo que en aquest «moment electoral que sembla que tot està paralitzat» la situació és complicada. «No estic parlant de Veneçuela ni de Cuba, estic parlant de Manresa, Catalunya, any 2019». La monja demana a tots els manresans que vulguin donar un cop de mà que entrin a la web http://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/ i facin un donatiu econòmic o bé que portin menjar fresc a les seves seus.