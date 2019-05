La Fundació Germà Tomàs Canet organitza un concert de gospel solidari per a refugiats

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, organitza un concert solidari de gospel amb l'objectiu de recaptar fons pel programa d'acollida de persones refugiades que porta a terme a Manresa. L'escenari de l'esdeveniment serà la basílica de la Seu, el proper diumenge 2 de juny, a les 5 de la tarda.

Les entrades funcionaran amb el sistema de taquilla inversa, de manera que els assistents decidiran, un cop s'acabi el concert, quin preu volen pagar com a donatiu per a la causa. Tot i que l'accés al concert serà lliure, les persones que ho vulguin poden reservar la seva localitat sense cap cost a través de la web www.ticketea.com. També hi ha l'opció de fer una aportació voluntària sense assistir al concert, en forma de donatiu de fila zero. L'acte compta amb el patrocini de l'empresa Agefred, entre d'altres.

El concert anirà a càrrec del Cor Gospel Sant Cugat, una formació de més de vuitanta cantants amateurs que ha esdevingut un projecte exemplar d'evolució musical i artística vinculat a finalitats solidàries. El cor es va fundar l'any 2008 per iniciativa del músic Erwyn Seerutton i un grup de participants en un dels seus tallers. Des d'aleshores, ha ofert un important nombre de concerts benèfics a favor de projectes i entitats d'acció social, entre les quals es troben Acnur, Open Arms o Càritas.

Tota la recaptació del concert es destinarà íntegrament a finançar les activitats que es porten a terme a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa, on s'ofereix acollida a famílies en situació de vulnerabilitat que han demanat asil polític a l'estat espanyol com a conseqüència de conflictes armats, crisis humanitàries o persecució als seus països d'origen. Durant sis mesos, les persones acollides s'allotgen a la Llar i passat aquest període continuen la vida fora del centre, sempre dins de la supervisió dels professionals.

Des de finals del 2017, La Fundació ha acollit a la Llar prop de dues-centes persones de quinze nacionalitats diferents.