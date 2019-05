La licitació del concurs d'idees torna a anar tard i la delegació ja acumula quasi 7 anys de demora

La construcció de la delegació del Govern a Manresa acumula quasi 7 anys de demora. Es va anunciar el 2012 però a hores d'ara no hi ha cap projecte en ferm per al nou edifici. I és que ni tan sols s'ha licitat el concurs d'idees.

Per tant, no se sap qui signarà el projecte de la seu, que amb la incorporació de les finques que ha comprat l'Ajuntament i la cessió del local de Creu Roja tindrà més de 2.000 m2. Junyent i Aloy destaquen els metres de façana que s'han guanyat, el doble dels inicials.

Això permetrà tenir més llum, més sortides d'emergències i, en general, més possibilitats: «Inicialment el projecte era molt menys ambiciós, només es plantejava una actuació als antics jutjats per habilitar-los com a seu ter-ritorial, però ara té moltes més possibilitats», diu l'alcalde.

Els terrenys que quedin un cop enderrocats els dos edificis del Galceran Andreu ja s'han afegit a l'esborrany del projecte perquè les empreses que es presentin al concurs d'idees ho tinguin en compte.

Val a dir que el febrer del 2018 la Generalitat anunciava la licitació imminent del concurs. Mesos més tard no s'havia fet ni tenia data. El novembre, el vicepresident Pere Aragonés va posar una nova data: primer trimestre del 2019. Però ja som al maig i res.