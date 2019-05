Manresa acull el projecte guanyador d'una competició d'arquitectura a Rússia

Aquest dijous, 23 de maig, a 2/4 de 8 del vespre, a la sala d'actes de la Casa Lluvià de Manresa, tindrà lloc la presentació del projecte guanyador del concurs rus Dom Competition 3,60X3,60, obra de l'equip d'arquitectura Sidereal.

Dom Competition és un concurs d'arquitectura organitzat pel Ministeri de l'Habitatge i la Construcció del govern rus, on van competir amb més de 200 projectes d'arreu del món. La presentació anirà a càrrec de membres de Sidereal, un estudi d'arquitectura amb un equip format per Albert Agundez, Miquel Arias, Guillem Bigas, Guillem Canudas i Xavi Martin, tots ells arquitectes joves de la Catalunya Central. El seu estudi utilitza l'arquitectura, l'urbanisme, el disseny i les arts com a mitjà per a donar resposta a problemàtiques d'àmbit superior i transversal que afecten el conjunt de la ciutadania.

El projecte 3,60X3,60 incorpora la idea de la cuina com a centre de l'activitat familiar del dia a dia. La cuina com a element que posa en relació la resta d'espais. Actualment ja no és un element que queda exempt de la resta, sinó que més aviat és l'element que articula i que permet la relació amb la resta de l'habitatge. La cuina ha estat sempre present en la vida quotidiana, però cada cop ha anat esdevenint un espai més obert. Aquest fet ha anat canviant en relació al pas del temps i del canvi en les costums de la gent, és per això que l'habitatge ha de permetre i facilitar que hi hagi aquests canvis i que cadascú pugui modificar i distribuir-se casa seva com vulgui.

Es parteix de la peça base de 3,60x3,60m. Aquestes dimensions es repeteixen formant una malla, que generen una successió d'espais que fàcilment es relacionaran entre ells, sense generar espais residuals com passadissos infinits, o culs de sac. Aplicant aquests criteris es generen les tres tipologies d'edificis.

Amb aquesta presentació comença a la seu de Manresa del COAC l'activitat After Work, cicle que es va iniciar a la seu de Vic el més de febrer. L'objectiu de l'activitat és que el COAC esdevingui un punt de trobada on arquitectes i altres professionals puguin debatre i compartir experiències en un ambient informal.