Manresa compra i cedeix dues finques al projecte de la seu del Govern als jutjats

La futura seu del Govern català que es construirà a Manresa tindrà 500 metres quadrats més del que estava previst, segons ha pogut saber Regió7. L'Ajuntament ha comprat dues finques del carrer Galceran Andreu, que enderrocarà i sumarà al projecte de la delegació juntament amb un solar buit que hi ha entre aquests edificis i els antics jutjats, propietat de la Generalitat. Tot aquest sòl està qualificat com a equipament des del 1981.

Un dels blocs que anirà a terra, tal com ja va avançar aquest diari (vegeu 30 d'octubre del 2018), és el situat al número 12 de Galceran Andreu, que va tenir un esfondrament parcial que va obligar a desallotjar una vintena de veïns el 2 d'octubre passat. L'estructura de l'edifici, ja degradada, se'n va veure ressentida i les obres que s'hi havien de fer perquè tornés a ser habitable haurien requerit una gran inversió a la qual no podien fer front els propietaris. Això va motivar l'Ajuntament a comprar la finca, proposta que va ser acceptada per la comunitat veïnal.

Ara, un cop dutes a terme les negociacions amb tots els propietaris de forma individualitzada, fonts municipals confirmen que aquest estiu es podria haver formalitzat la compravenda dels 11 pisos i els 2 locals que formen l'edifici, el qual s'enderrocarà –no se sap quan– i l'Ajuntament cedirà el terreny a la Generalitat (246 m2). No és l'única superfície que guanya el projecte de la seu del Govern, ja que el consistori també ha comprat la petita finca del número 10 (38 m2), de manera que passa a ser propietari de tota l'illa –a excepció de dos blocs que hi ha a la cantonada amb el carrer de Santa Llúcia, números 2 i 4– perquè ja tenia la propietat de l'antic local de Creu Roja i també del solar buit que hi ha en aquesta illa.

230.000 euros



L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, han explicat a aquest diari els detalls de l'operació que ha de permetre guanyar 500 m2 per a la futura seu, que ha de reunir la delegació del Govern i els serveis territorials d'Interior, Territori i Sostenibilitat, Salut (que es traslladaran al Centre Hospitalari fins que no es desenvolupi el projecte de la seu als jutjats vells), Empresa i Coneixement i Educació. El projecte té un pressupost de 4,5 milions d'euros que assumeix la Generalitat. Així ho va anunciar el departament de Vicepresidència i Economia el 2016. Va ser llavors també quan es va fer públic que s'hi incorporaria l'edifici de la Creu Roja, cedit per l'Ajuntament. Ara, però, és probable que s'hagi d'augmentar la inversió prevista, tenint en compte que hi ha 500 m2 més per edificar.

A més, aquí s'hi han de sumar els 230.000 euros que costarà al consistori l'adquisició dels dos edificis del Galceran Andreu. Alguns pisos tenien un preu de mercat molt baix a causa del seu mal estat i la manca de manteniment i, a més, alguns propietaris tenien deutes amb l'Ajuntament que s'han restat del preu final.

Pel que fa a l'estat de les negociacions amb els propietaris, n'hi ha 10 que ja han acceptat la proposta econòmica del consistori amb una instància formal, tràmit que ara es troba a l'àrea d'intervenció i que fins que no es resolgui no permetrà signar la compravenda. Dels altres 3, n'hi ha un que està pendent de l'acceptació d'una herència; un altre és una entitat bancària que ha acceptat l'oferta però encara no formalment; i un darrer és mort i l'Ajuntament no n'ha localitzat cap familiar, motiu pel qual ha engegat un expedient d'expropiació.