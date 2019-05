Una vintena de pacients estrenen l'hospitalització directa en els domicilis

El Servei d'Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès de l'ICS i la Fundació Althaia han posat en marxa un circuit de derivació directa a la Unitat d'Hospitalització a Domicili (UHaD) d'Althaia des dels centres d'atenció primària.

Així, els professionals dels ambulatoris poden tramitar directament l'ingrés a domicili dels pacients sense que prèviament aquests hagin de passar per un entorn hospitalari. Amb aquest projecte, que és possible gràcies a la coordinació entre l'atenció hospitalària i l'atenció primària, s'eviten desplaçaments i estades en centres hospitalaris.

Davant de determinades patologies o processos, el pacient pot optar per fer l'ingrés al seu domicili i rebre la visita dels professionals perquè li administrin el tractament corresponent.

El nou circuit possibilita que aquests usuaris s'estalviïn haver d'anar al servei d'urgències per ser valorats –o, fins i tot, que hagin d'ingressar a l'hospital– i que entrin directament a la Unitat d'Hospitalització a Domicili i, d'aquesta manera, que siguin atesos en el seu entorn habitual, molt més amable i confortable tant per a ells com per a les seves famílies. Alhora, s'eviten els riscos inherents a l'hospitalització en aquests pacients fràgils.

Pacients molt fràgils



En el darrer mig any, gràcies a aquest nou circuit de derivació, 20 pacients d'atenció primària del Bages han estat atesos per la Unitat d'Hospitalització a Domicili.

Eren pacients d'edat molt avançada (d'una mitjana de 87 anys), i alguns d'ells amb dependència i deteriorament cognitiu. En total, aquests usuaris s'han estalviat 78 dies d'estada a l'hospital. Només 3 hi han hagut de ser ingressats amb posterioritat, una xifra equiparable als reingressos en les hospitalitzacions convencionals.