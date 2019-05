200 treballadors d'Ampans es manifesten a Barcelona

Uns 200 treballadors d'Ampans van participar ahir en la manifestació convocada a Barcelona per l'Associació Empresarial d'Economia Social Dincat per defensar l'actual model d'inserció laboral i per garantir la continuïtat dels serveis assistencials per a les persones amb discapacitat. Hi van assistir, segons els organitzadors, 4.000 persones vingudes de diverses entitats del sector.

La mobilització es va fer davant de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies entre les 11 del matí i la 1 del migdia. Tal com ja va explicar aquest diari (vegeu Regió7 del 16 de maig), les entitats alerten que es poden perdre milers de llocs de treball per l'augment del salari mínim.